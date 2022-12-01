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Новости Resolute Forest Product использует дроны для посева и картографирования лесов в Канаде
Фото: https://lesprominform.ru/

Resolute Forest Product использует дроны для посева и картографирования лесов в Канаде

Виктория Христова Дек 1, 2022 Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля Комментарии к записи Resolute Forest Product использует дроны для посева и картографирования лесов в Канаде отключены 39 Просмотров

Новейшие беспилотники Resolute, работающие в лесных массивах провинции Онтарио, Канада, помогут компании сократить углеродный след и более быстро восстановить леса после вырубки

Новейшие беспилотники Resolute, работающие в лесных массивах провинции Онтарио, Канада, помогут компании сократить углеродный след и более быстро восстановить леса после вырубки. Посевной дрон Hylio AG-166 представляет собой сверхмощный мультикоптер, оснащенный разбрасывателями семян. Загруженный семенами сосны, дрон может приступить к работе сразу после заготовки.

Минувшей осенью Resolute Forest Product завершила испытания беспилотника Hylio, чтобы собрать достаточно информации для его использования на посеве весной 2023 года. Дроны также будут использоваться на территориях, пострадавших от лесных пожаров.

Прежде чем начать посев, работникам требуется точная и актуальная картина местности. Данные собирают при помощи быстрых швейцарских дронов WingtraOne. Оснащенные камерами высокого разрешения, они могут летать по серии параллельных траекторий, которые затем сшиваются вместе, образуя детальную фотографию.

Помимо карт истощения дроны также используются для инвентаризации складов древесной щепы целлюлозно-бумажных комбинатов RFP, чтобы избежать их самовозгораний.

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