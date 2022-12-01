Бюджет Монреаля на 2023 год предполагает повышение налогов на жилые помещения на примерно 4%. На нежилые – до 15%

Будем платить больше за жильё. В том числе и потому, что монреальский городской бюджет предусматривает повышение налогов.

Мэр Монреаля, мадам Валери Плант, огласила данные о городском бюджете на 2023 год. Общая сумма планируемых расходов — 6,7 миллиардов долларов. В планируемые доходы внесено и повышение налогов на недвижимость. Хотя эта сумма несколько разнится по монреальским районам, но в среднем налоги на жилые помещения увеличиваются на примерно 4% (в отдельных районах эта сумма достигает 6%, в других, соответственно, она чуть менее 2 процентов). Что касается нежилых помещений, увеличение налогов составит до 15% (опять же, в зависимости от района).

Иначе говоря, хозяева жилых помещений (квартир и домов), будут должны только налогов платить на 4% больше, чем сегодня. Если помещение сдаётся в аренду, то хозяин, совершенно логично, будет стараться компенсировать расходы, повышая квартплату. Тот же процесс, вне сомнений, затронет и арендаторов служебных помещений (магазинов и лавок, например), где арендаторы тоже будут вынуждены пытаться компенсировать повышающуюся арендную плату.

Город планирует и повышение налогов на автостоянки, не относящиеся к стоянкам, прилегающим к жилым помещениям. То есть, платные стоянки на улицах, вблизи медицинских и служебных учреждений станут дороже. А владельцы бесплатных стоянок у коммерческих центров, где повышать цены невозможно, опять же будут перекладывать повышающиеся расходы на потребителя. Впрочем, можно утешиться тем фактом, что доходы от повышения налогов на автостоянки будут направлены на совершенствование дорожной сети и на развитие городских структур.

Возможно, отрадным фактом является и тот, что город выделяет 781 миллион долларов на городскую полицию, что почти на 9 процентов превышает нынешний бюджет, выделяемый на содержание сил правопорядка.