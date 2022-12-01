В результате сильнейшего ветра десятки тысяч квартир и домов обесточены, дорожное движение нарушено, есть разрушения

Обстановка в Монреале и окрестностях не самая радостная – сильнейшие ветры нанесли значительный ущерб.

30 ноября на большой части территории Квебека бушевали сильнейшие ветры, достигавшие 90 километров в час. Из-за погоды десятки тысяч домов остались без света, и по состоянию на ночь с 30 ноября на 1 декабря, в Монреале и прилегающих районах оставались обесточенными свыше 32 тысяч домов, из них треть в Лорентидах, а треть в Монтережи.

Электрики занимались ремонтом всю ночь к утру 1 декабря, по их словам, положение почти нормализовалось.

Кроме обсточивания, ветры вызвали серьёзные сложности на дорогах — в отдельных случаях шоссе были перекрыты упавшими деревьями. На участке железной дороги Торонто-Монреаль, в районе Дорваля движение было перекрыто на час из-за рухнувшего дерева, которое было ветром вынесено прямо на пути.

В центре Монреаля буквально ураганный ветер выбил пару окон в строящемся здании. Рамы упали на тротуар, и хотя дело происходило вечером, улица была довольно оживлённой, прохожим повезло, никто не был задет ни рамой, ни осколками стекла. Но что касается сорванных крыш, разрушенных оград, повреждений автомобилей, на которые упали ветви — таких случаев, к сожалению, предостаточно.