В Дорвале прямо на улице застрелен молодой человек. Полиция ведёт расследование

Убийство в Дорвале. Жертва убита выстрелом из огнестрельного оружия

Стало известно об убийстве молодого человека в Дорвале. Тело пока не опознано, но жертве на вид примерно двадцать лет.

Поздним вечером 30 ноября местный житель, возвращавшийся домой, обнаружил на асфальте лежащего человека. Так как телефона с собой у жителя не было, он бросился к ближайшей автобусной остановке и попросил ожидающего автобус человека позвонить по 911. Вернувшись на место происшествия, житель сбегал домой за аптечкой, но когда он вернулся на место происшествия и перевернул тело, он понял, что ничем человеку уже не поможешь — тот был убит выстрелом в упор из огнестрельного оружия, пуля вошла в череп прямо в переносицу.

Почти наверняка, убитый был застрелен не случайно, а стал жертвой запланированного покушения, но на момент написания текста ничего больше о нём неизвестно. Полиция ведёт расследование.