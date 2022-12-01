Парламент ФРГ ратифицировал соглашение о беспошлинной торговле ЕС и Канады

Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA) между Канадой и Евросоюзом ратифицировал парламент Германии 1 декабря, трансляцию заседания обеспечила пресс-служба Бундестага.

Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA) между Канадой и Евросоюзом ратифицировал парламент Германии 1 декабря, трансляцию заседания обеспечила пресс-служба Бундестага.

За принятие Трансатлантического экономического и торгового соглашения (CETA) проголосовали 558 депутатов, против — 110, воздержавшихся не было. 68 депутатов не приняли участия в голосовании.

Голосованию предшествовали дебаты, в ходе которых депутаты озвучивали свою позицию, а также позицию представляемых ими партий и групп.

Позиция правящей коалиции состоит в том, что ратифицируемое соглашение призвано способствовать «расширению экономических и торговых отношений между ЕС и его государствами-членами, с одной стороны, и Канадой, с другой».

Против ратификации соглашения выступил, в частности, представитель партии Die Linke (левые) Бернд Риксингер. Он назвал ратификацию соглашения «большой ошибкой». Депутат заявил, что партия желает «другой торговой политики».

Соглашение CETA между ЕС и Канадой частично вступило в силу в сентябре 2017 года. На сегодняшний день его действие распространяется лишь на положения, подпадающие под исключительную юрисдикцию ЕС.

Соглашение не вступит в полную силу до тех пор, пока все государства-члены не ратифицируют его. Германия является одной из стран, в которых ратификация находится на рассмотрении.

Согласно законопроекту, соглашение способствует «расширению экономических и торговых отношений между ЕС и его государствами-членами с одной стороны, и Канадой с другой».