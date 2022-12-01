Трамп сравнил отношение к нему СМИ сейчас и в 2016 году

Происходящее больше всего напоминает 2016 год, написал 45-й президент США 1 декабря в социальной сети Truth Social.

Происходящее больше всего напоминает 2016 год, написал 45-й президент США 1 декабря в социальной сети Truth Social.

«Этот избирательный цикл так сильно напоминает мне 2016 год, гораздо больше, чем 2020 год, когда я на самом деле добился большего успеха — получил на 12 000 000 голосов больше!» — сообщил Трамп.

Трамп объяснил сходство двух избирательных циклов: «Fox News и The Wall Journal были ужасны для меня, как и сегодня, пока я не победил на выборах. CNN, когда у них действительно были отличные рейтинги, были потрясающими — они освещали меня, куда бы я ни пошел, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю».

По словам Трампа, разница между избирательными циклами только в одном: послужном списке самого Трампа. «Лучшая экономика и граница», «Нет инфляции и войн», «Энергетическая независимость», «Рекордные рабочие места», «Сильная армия», «Уважение во всем мире» и многое другое, — напомнил о своих успехах Трамп.

Напомним, несмотря на все старания СМИ и истеблишмента Республиканской партии обвинить Трампа в не очень убедительной победе республиканцев на выборах в палату представителей, Трамп по-прежнему остается самым популярным в США политиком. Разница между ним и губернатором Флориды сократилась от безнадежной до большой, но и только.