Байден оценил данные по расходам и доходам американцев

Данные по изменению потребительских расходов и доходов американцев являются хорошими сигналами для общества и экономики, сообщил президент США Джо Байден.

Данные по изменению потребительских расходов и доходов американцев являются хорошими сигналами для общества и экономики, сообщил президент США Джо Байден.

“Мы видим первые сигналы прогресса в борьбе с инфляцией и переходим к более устойчивому и стабильному экономическому росту. Это хорошие новости для американского населения”, — следует из его заявления.

В четверг бюро экономического анализа министерства торговли страны сообщило, что доходы населения США в октябре выросли на 0,7% по сравнению с сентябрем, а потребительские расходы увеличились на 0,8% в месячном выражении.

Байден отметил, что потребуется еще время для возвращения инфляции к норме, а также допустил “спады” на этом пути.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.