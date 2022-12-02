105 килограммов кокаина изъято при обысках в Киркленде, Сен-Леонарде и Лавале

SPVM изъяла более 100 килограммов кокаина и арестовала 12 подозреваемых в ходе двух специально подготовленных операций

SPVM изъяла более 100 килограммов кокаина и арестовала 12 подозреваемых в ходе двух специально подготовленных операций. Отдел по борьбе с организованной преступностью объявил, что “уличная стоимость изъятого кокаина оценивается примерно в 3,7 миллиона долларов”.

Первая операция была нацелена на сеть распространения кокаина на острове Монреаль, а также на Северном побережье. Полиция сначала задержала 48-летнего подозреваемого, у которого была найдена картонная коробка, содержащая 30 кг кокаина, спрятанная в автомобиле.

Второй 28-летний подозреваемый был арестован вскоре после этого в Киркленде, в его автомобиле были обнаружены три контейнера с 46 килограммами кокаина. В дополнение к аресту Киркленда полиция провела обыск в резиденции Лаваля, что привело к аресту 27-летнего подозреваемого, а также изъятию 4 килограммов кокаина. Сотрудники SPVM также изъяли почти 8000 долларов наличными, электрошокер, крэк-кокаин и МДМА (экстази).

И наконец, в Сен-Леонарде опрация началась с ареста 32-летнего подозреваемого, который нес хоккейную сумку, в которой находилось 25 кг кокаина, 1000 таблеток наркотических средств и марихуана.

Еще восемь подозреваемых были арестованы в связи с их возможной причастностью к той же сети. Также было изъято более 500 000 долларов наличными, 4 кг кристаллического метамфетамина и 4000 таблеток.