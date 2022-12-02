В Квартале Зрелищ открывается каток

Зимний сезон 2022-2023 годов продлится с этой недели по март. Жители Монреаля, гости города и туристы могут наслаждаться радостями катания на коньках днем и ночью в волшебной обстановке в самом сердце монреальского Квартала Зрелищ.

Зимний сезон 2022-2023 годов продлится с этой недели по март. Жители Монреаля, гости города и туристы могут наслаждаться радостями катания на коньках днем и ночью в волшебной обстановке в самом сердце монреальского Квартала Зрелищ.

Там, где прошлым летом лежаки и коляски купались в приятных джазовых мелодиях, а вспотевшие йоги приветствовали солнце на раскаленном асфальте, на самом большом охлаждаемом катке под открытым небом площадью 1500 квадратных метров с бесплатным входом могут разместиться до 400 фигуристов.

И это еще не все, благодаря разнообразной и бесплатной программе, включая уникальный интерактивный опыт на льду – 13-й выпуск Luminothérapie, приглашающий фигуристов пообщаться с увлекательной водной фауной и погрузиться в биоразнообразие севера во время сказочного путешествия в сердце обширных водоемов Квебека.

На катке Esplanade проводятся бесплатные уроки катания на коньках для детей и взрослых по воскресеньям, начиная с 3 декабря, а в магазине Patin Patin можно взять напрокат коньки, шлем и замок, а также заточить их. Детям от 2 до 10 лет и их семьям предлагается открыть для себя Ледовый сад – игровую площадку на катке, а по средам и субботам фигуристам предлагается воспользоваться опытом бригады инструкторов по фигурному катанию.

Музыкальные сеансы катания на коньках с несколькими тематическими мероприятиями, в том числе Les Midis Classique в обеденный перерыв по средам или Disco Fever, где жители Монреаля будут танцевать на коньках субботними вечерами.

Соседний павильон предлагает множество возможностей собраться вместе, повеселиться и размяться. На отапливаемых террасах или у центрального камина в Большом салоне посетители могут согреться и насладиться видом на каток, ознакомиться с библиотекой и поиграть в настольные игры, что делает это шале самым теплым в городе!

На углу улиц Кларк и Сент-Катрин каток открыт каждый день с 9 утра до 10 вечера и до 11 вечера с четверга по субботу.