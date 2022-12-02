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Общество Криминал SPVM ищет помощи общественности в поиске вора
Фото: https://www.thesuburban.com/

SPVM ищет помощи общественности в поиске вора

Виктория Христова Дек 2, 2022 Криминал, Новости, Новости Квебека и Монреаля Комментарии к записи SPVM ищет помощи общественности в поиске вора отключены 82 Просмотров

Восточный отдел уголовных расследований SPVM просит общественность помочь найти человека, обвиняемого в краже 5000 долларов из магазина Caisse Populaire в Северном Монреале.

Восточный отдел уголовных расследований SPVM просит общественность помочь найти человека, обвиняемого в краже 5000 долларов из магазина Caisse Populaire в Северном Монреале.

“Подозреваемый отправился в кафе, расположенное на бульваре Леже. рядом с бульваром Лакордер”, – говорится вв сообщении. “Он поспешно ворвался в заведение, украл деньги и убежал в сторону бульвара Лакордер в южном направлении”.

Этот человек описан как “высокий, стройный, смуглый мужчина. Во время мероприятия он был одет в черную толстовку с капюшоном, светло-серые брюки, перчатки и черно-белые кроссовки с логотипом бренда Nike сбоку.

“SPVM предоставляет изображение, которое может помочь идентифицировать подозреваемого. Всех, у кого есть информация, которая может помочь следователям в этом деле, просят связаться с 911 или местным полицейским участком. Также можно анонимно и конфиденциально подать заявление в Info-Crime Montreal по телефону 514 393-1133 или онлайн.”

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