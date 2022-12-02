Пузырь на рынке недвижимости Канады приближается к самому большому в истории

Канадский пузырь на рынке недвижимости преодолел уровень 90-х годов и становится самым большим за все время.

Канадский пузырь на рынке недвижимости преодолел уровень 90-х годов и становится самым большим за все время. Данные Национального банка (NBF) показывают, что доступность жилья в 3 квартале 2022 года снизилась до худшего уровня с начала 1980-х годов. Точно так же, как пузырь 80-х, они не ожидают, что этот пузырь продержится долго. Ожидается, что доступность жилья улучшится в следующем году, поскольку цены на жилье продолжают падать.

Доступность жилья в Канаде сейчас самая низкая не за одно, а за два поколения. По оценкам NBF, средним домохозяйствам, покупающим жилье, потребуется 67,3% их дохода для погашения ипотеки в третьем квартале. Это большой скачок на 3,8 пункта по сравнению с предыдущим кварталом и на 21,0 пункта выше, чем в прошлом году. Купить дом в городах Канады не было так сложно со времен пузыря на рынке недвижимости, вызванного инфляцией в 1981 году.

Помните, что это происходит по всей Канаде — в более дорогих городах ситуация становится еще хуже. Среднему домохозяйству пришлось бы потратить намного больше, чтобы оплатить ипотеку в Ванкувере (102,1%), Виктории (100,5%) и Торонто (93,1%). Даже Гамильтон (68,1%) достиг той точки, когда типичная семья больше не может позволить себе покупать недвижимость.

Гораздо меньшая доля дохода необходима для получения ипотеки в Эдмонтоне (31,7%), Квебеке (32%) и Виннипеге (33,9%). Однако это близко к максимальному кредитному плечу, которое кредитор может предоставить людям. Это только выглядит доступным по сравнению с канадскими мега-пузырями, которые возглавляют мировые индексы пузырей.

На национальном уровне покупателям типичного дома в крупных городах требуется соответствующий доход в размере 189 000 долларов в год для погашения ипотеки в третьем квартале. Это примерно вдвое превышает средний доход. Это также настолько круто, что большинство существующих домовладельцев, скорее всего, не будут претендовать на ипотеку на свой дом сегодня.

Опять же, это по всей Канаде — для покупки в крупнейших городах требуется гораздо больше. Самые высокие минимальные доходы в Ванкувере (279 000 долларов), Торонто (254 000 долларов) и Виктории (233 000 долларов). Это даже кратно среднему доходу домохозяйства в Гамильтоне (223 000 долларов). Даже небольшие города “рабочего класса” с населением менее 600 000 человек находятся вне досягаемости.

Снижение доступности происходит из-за сочетания высоких цен и расценок. Низкие ставки повысили спрос инвесторов на жилье, что привело к резкому росту цен. Теперь, когда ставки растут, мы находимся в этой неловкой переходной фазе. Цены на жилье падают, но не так быстро, как росли ставки. NBF ожидает, что доступность начнет улучшаться к следующему году, поскольку цены продолжают падать.

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