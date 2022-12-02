Трюдо: иностранные государства регулярно пытаются вмешаться в дела Канады

В жизнь Канады регулярно пытаются вмешаться КНР и другие иностранные государства, заявил 1 декабря канадский премьер-министр Джастин Трюдо журналистам

В жизнь Канады регулярно пытаются вмешаться КНР и другие иностранные государства, заявил 1 декабря канадский премьер-министр Джастин Трюдо журналистам.

«Как я уже говорил много раз, вмешательство в нашей страны, в наши демократические процессы — это постоянный вызов со стороны многих различных государств, в том числе Китая», — заявил он.

По его словам, спецслужбы постоянно сообщают ему о таких попытках.

«Я регулярно получаю информацию о попытках вмешательства иностранных субъектов в различные процессы по всей Канаде», — заявил Трюдо.

О каких именно вмешательствах идет речь, премьер-министр не уточнил, однако снова заверил граждан, что никто из иностранных государств в федеральные выборы в Канаде в 2019 и 2021 годах не вмешивался.