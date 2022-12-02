Ученые Австралии рекрутировали школьников со всей страны на ловлю насекомых

Сотни насекомых, пойманных австралийскими школьниками, направляются в Канаду для создания библиотеки «штрих-кодов ДНК» в рамках поиска новых видов

Сотни насекомых, пойманных австралийскими школьниками, направляются в Канаду для создания библиотеки «штрих-кодов ДНК» в рамках поиска новых видов, сообщает 1 декабря Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC).

Ученые заручились помощью 50 школ в трех штатах: Квинсленде, Южной Австралии и Западной Австралии — в рамках гражданского научного проекта «Исследователи насекомых».

В течение четырех недель учащиеся устанавливали на территории школы ловушки, похожие на палатки, чтобы поймать как можно больше насекомых. Сотрудник по связям со школой Квинсленда и научный сотрудник Университета Саншайн-Кост Энди Хоу сказал, что работать со школьниками было «замечательно».

«Мы изучаем биоразнообразие насекомых по всей Австралии, — рассказал доктор Хоу. — «Мы пытаемся найти неописанные виды и пытаемся больше узнать о том, где насекомые распространены в Австралии».

Менее 30% насекомых континента названы и описаны. Соответственно вероятность обнаружения неописанных видов чрезвычайно высока.

Так, учащиеся средней школы Джин Джин, расположенной к западу от Бандаберга, обнаружили 170 различных видов насекомых. «Мы можем дать название 33 из них уже на основе существующих штрих-кодов ДНК, — сообщил доктор Хоу. — Есть 137, которых мы не смогли назвать на данном этапе».