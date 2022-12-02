Манитоба временно прекращает подключение новых майнинг-объектов

Власти провинции Манитобы решили прекратить подключение новых объектов криптомайнинга к системе энергоснабжения.

Власти провинции Манитобы решили прекратить подключение новых объектов криптомайнинга к системе энергоснабжения. Это связано с увеличением количества запросов, что влияет на электрификацию региона. Правительство заверяет, что введенная мера будет иметь временный характер сроком на полтора года. Новые правила не коснутся действующих майнинг-объектов.

Министр финансов Манитобы Кэмерон Фризен прокомментировал решение, заявив, что дешевое электричество стало слишком привлекательным. Майнеры стремятся в эту небольшую канадскую провинцию, тратя на добычу криптовалюты огромное количество электроэнергии. Это негативно отражается на экономике и уровне жизни местного населения.

Кэмерон Фризен сообщил, что за последнее время к властям Манитобы обратилось 17 операторов. Для запуска их оборудования необходимо около 370 мВт, что превышает половину электроэнергии, вырабатываемой Кеяской ГЭС, которая была запущена в этом году. По словам министра финансов, местные власти обеспокоены тем, что при высоких запросах майнеры предоставляют слишком мало рабочих мест.