Илон Маск объявил, что через полгода компания Neuralink начнёт имплантировать чипы в человеческий мозг

После успешных опытов на обезъянах, Илон Маск собирается в скором времени имплантировать чипы в человеческий мозг.

Компания Neuralink создана Илоном Маском, Максом Ходаком и Полем Меролла в 2016 году с целью исследования взаимодействия человеческого мозга и компьютера.

В рамках деятельности компании были проведены эксперименты по вживлению чипов в мозг обезъян. Эти опыты, по словам Маска, успешно завершены, получены результаты, подтверждающие эффективность имплантирования чипа и безопасность его для человека, которому чип вставлен.

Маск подробно рассказал о ходе исследований и описал принцип действия чипа. Обезъяны с чипом в мозгу производили действия, которые без него они никогда не были в состоянии произвести, включая работу с компьютерами. Чипы стимулировали определённые зоны мозга и помогали животным принимать решения.

По словам Илона Маска, его компания будет действовать крайне аккуратно и осторожно, люди – объекты первых чипо-имплантов ни в коем случае не будут испытывать вредные последствия.

Целью первого чипирования является помощь инвалидам зрения. Маск и его компания заявляют, что к людям с утраченным или почти утраченным зрением после получения чипа, внедрённого в мозг, зрение вернётся (были приведены технические подробности и пояснения процесса).

На сегодня компания не получила позволение властей на опыты с людьми, но Маск заверил, что это вопрос технический, все соответствующие документы уже поданы и разрешение вот-вот будет получено.

Очевидно, что если чипирование на первых добровольцах даст положительные результаты (а после достижения положительных результатов в опытах с обезъянами сомнений не остаётся), то чипы можно будет использовать для работы с мозгом по разным направлениям, а не только для стимулирования зрения. Так что долгожданная эра Всеобщей Чипизации, о необходимости которой так долго говорили многие, наконец-то наступает. С чем всех нас и можно поздравить.