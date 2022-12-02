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Политика Выборы Депутаты Квебекской партии не смогли попасть на заседание
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Начальник охраны Парламента, Вероник Мишель. Ну, кто не устоит перед такой женщиной? Фото с сайта Парламента.

Депутаты Квебекской партии не смогли попасть на заседание

Megan Jorgensen Дек 2, 2022 Выборы, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Политика Оставить комментарий 36 Просмотров

Депутаты от Квебекской партии не допущены на заседание Парламента. Пускать было не велено, но стороны вели себя корректно

Пока они не принесут присягу верности королю Канады или пока не изменится закон о присяге, им зала Национальной Ассамблеи не видать.

1 декабря охрана Национальной Ассамблеи (Парламента) Квебека, действуя по указаниям Натали Руа (Nathalie Roy), вновь избранного председателя высшего законодательного органа Квебека, не допустили в зал заседаний всех трёх депутатов партии, включая лидера Квебекской партии, Пламондона (Paul St-Pierre Plamondon).

Встреченные начальником службы охраны мадам Вероник Мишель и её коллегами, они пытались пройти в зал, несмотря на запрет, но допущены так и не были. Охрана действовала вежливо, но строго выполнила указания, воспрепятствовав проходу опальных депутатов.

Обе стороны вели себя корректно, месье Пламондон признал, что охрана лишь выполняет свою работу. Вся сцена выглядела явно условно постановочной – то есть, обе стороны знали, что именно произойдёт, каждый участник играл свою роль на камеру, но понятно, что депутатам надо было зафиксировать отказ в допуске в зал.

Пока отстранённые депутаты пытались войти в зал, председатель Ассамблеи, мадам Натали Руа ещё раз повторила публично, с трибуны Ассамблеи, что только те депутаты, которые принесли присягу верности королю Канады Карлу Третьему, имеют право принимать участие в дебатах и голосовать.

В Парламенте Квебека идёт обсуждение нового закона, согласно которому присяга верности Короне будет опциональной. Решение по этому вопросу ожидается в ближайшие дни (скорее всего, в конце следующей недели), но пока действует закон об обязательной клятве верности, никто не имеет права его нарушать.

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