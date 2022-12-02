Жительница Великобритании, кошка Флосси, считается самой долгоживущей кошкой в мире

Кошка Флосси заслуженно внесена в Книгу Рекордов Гиннесса, как самая старая кошка на планете.

Спросите, в чём состоит секрет долголетия? Очень просто – хорошая еда и крепкий здоровый сон по 15 часов в день. Об этом поведала Флосси (Flossie), британская кошечка, которой на 30 ноября исполнилось 26 лет и 336 дней возрасту.

Так как редкие кошки доживают до 20 лет, а рекордные известные долгожители прожили до 22 лет, то почти 27 лет – это абсолютный рекорд. Флосси заслужила внесение в книгу рекордов Гиннесса издания 2022 года, где она гордо красуется в разделе “Рекорды животного мира”. Дата её рождения зафиксирована, она родился 29 декабря 1995 года в приюте для животных, посему сомнений в возрасте нет.

Флосси оглохла на одно ухо и плохо видит, но она никогда не пропускает обед! При аппетитном запахе и при звуке забрасываемой в миску еды Флосси гордо и важно направляется к столу и сьёдает всё, до последнего кусочка. Хотя у Флосси была безбедная жизнь, она пережила двух слуг (нельзя же, в самом деле, называть “хозяевами” людей, которые кормили, поили Флосси, убирали за ней, лечили и вообще заботились). Третий двуногий, с которым Флосси прожила много лет, сам постарел настолько, что был вынужден, скрепя сердце, передать котика в приют, не забыв передать и акт о рождении. Работники приюта, увидев возраст Флосси, ахнули, ведь кошечке, по человеческим меркам примерно 120 лет, если не больше.

В этом же приюте проживала кошка, которая ушла в места счастливой охоты в возрасте 21 года.

Флосси сейчас живёт с девушкой, которая неустанно заботится о славной усатой-полосатой старушке. Большую часть времени Флосси дремлет, как и поступают все котики, если нет необходимости добывать мышей насущных.

Иногда встречаются утверждения, что известны случаи, хотя очень редкие, когда котик доживал до 30 лет, но документальных подтверждений такого долголетия всё же нет. Флосси – единственная кошечка, которая вне всяких сомнений дожила до 27 лет, и будем надеяться, она будет радоваться жизни и дальше