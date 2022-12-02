Иммиграция с Александрой Мельниковой. «Студенты могут работать больше 20 часов в неделю!» Слышали?? А вот и не все! И далеко не все.

Сила маркетинга – великая сила, главное, чтобы читали и передавали, а что и правильно ли – это уже вопрос второстепенный. Все мы слышали объявление от министерства иммиграции для иностранных студентов – с 15 ноября можно будет работать больше 20 часов в неделе, то есть неограниченно. Но, как всегда, в любых законах есть звездочка, а здесь и не одна (!!!) Прочитайте эту информацию и передайте ее, пожалуйста, своим знакомым на студенческих визах!

Итак, кто МОЖЕТ работать больше 20 часов в неделю

– Вы уже учитесь в Канаде и ваше разрешение на учебу истекает после 15 ноября 2022 (день, когда поправка вступает в силу). В этом случае вы работаете со спокойной совестью до окончания ВАШЕГО текущего разрешения на учебу или до 31 декабря 2023 года, смотря что наступит первым.

– Вы ПОДАЛИ на учебную визу за пределами Канады ДО 7 октября 2022, в таком случае ваше разрешение на учебу будет включать разрешение на работу больше, чем 20 часов в неделю. Независимо от того, когда вам визу одобрят, вы сможете работать полный день, так как подали на нее до 7 октября.

– Вы уже в Канаде учитесь и подали на ПРОДЛЕНИЕ вашей студенческой визы ДО 7 октября 2022 года – вы можете работать на полный день с 15 ноября и до окончания учебного разрешения, которое будет, вам продлено. Если вы подали на продление ПОСЛЕ 7 октября 2022, вы сможете работать на полный день только до окончания действия вашего ТЕКУЩЕГО разрешения на учебу

– Вы учитесь на программе, которая ведет к получению диплома

Кто НЕ имеет право работать больше чем 20 часов в неделю

– Студенты языковых программ

– Студенты, которые уже в Канаде, но чье разрешение на учебу истекает ДО 15 ноября и они подали на продление ПОСЛЕ 7 октября 2022

– Студенты, которые сейчас не учатся (например, взяли больничный на несколько месяцев, академический отпуск или меняют одно учебное заведение на другое и вынуждено не являются студентами ни одного из учебных заведений, пока находятся в транзитной стадии)

Ведь если вы будете работать больше 20 часов в неделю, а вам оказывается нельзя было, вы нарушаете закон и можете получить бан на въезд в Канаду на 5 лет, кроме того, весь ваш опыт работы окажется нелегальным.

Будьте очень ВНИМАТЕЛЬНЫ, последствия нелегальной работы очень серьезные, а НЕЗНАНИЕ законов НЕ ОСВОБОЖДАЕТ от ответственности.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com

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