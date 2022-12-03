Интересные и забавные факты о праздновании Нового года

Совсем немного осталось до встречи Нового Года. Многие из нас с нетерпением ждут этого праздника, этой волшебной поры. Мандарины, салат Оливье, фильм «Ирония судьбы, или с Лёгким паром» по телевизору – всё это ассоциируется у нас с Новым Годом. Но всегда ли этот праздник отмечали именно так?

Совсем немного осталось до встречи Нового Года. Многие из нас с нетерпением ждут этого праздника, этой волшебной поры. Мандарины, салат Оливье, фильм «Ирония судьбы, или с Лёгким паром» по телевизору – всё это ассоциируется у нас с Новым Годом. Но всегда ли этот праздник отмечали именно так?

В России у Деда Мороза существует сразу три официальные резиденции: в Великом Устюге (начиная с 1998 года), в Чунозерской усадьбе (с 1995-го) и в Архангельске (с конца 80-х годов). Кроме того, постоянным местом проживания Деда Мороза, по крайней мере с середины ХХ века, считается Северный Полюс.

В Древнем Риме Новый год встречали в марте: именно в это время начинались полевые работы. В 46 году до н.э. римский император Юлий Цезарь перенес начало года на 1 января. Названный его именем Юлианский календарь распространился по всей Европе.

В 1843 году в Лондоне была напечатана первая новогодняя открытка – так появилась традиция обмениваться поздравительными открытками на Новый год.

Есть поверье, что предновогодний сон (с 30 на 31 декабря) предсказывает будущий год.

В 1970-е годы в СССР появилась традиция приглашать под Новый год Деда Мороза в дом, чтобы он поздравил детей с праздником.

Считается, что новогодние подарки – изобретение римлян. Это древние римляне сформулировали идею: как встретишь Новый год, так его и проведёшь! Поэтому они старались веселиться, дарили друг другу подарки: сначала вкусную еду, а позже и деньги. древнеримский писатель и историк Светоний писал, что император Октавиан Август, например, каждый Новый год получал от заинтересованных сограждан сундук с деньгами.

В России ёлки стали украшать в середине ХIХ века. Сначала лакомствами: конфетами, орехами в яркой обертке, пряниками, яблоками или скромнее – кусочками сахара, овощами и хлебным мякишем в тряпочке поярче. На ветках горели свечки, на верхушке – звезда. А блестящие шары возникли сравнительно недавно – примерно сто лет назад. Говорят, что первый ёлочный шар появился из-за неурожая яблок. Запасы фруктов к зиме кончились и находчивые стеклодувы маленького городка в Баварии на замену круглым яблокам выдули шары.

В средневековой Европе наряжали-украшали совсем по-другому. До Лютера (да и потом иногда тоже) ёлка даже не стояла привычно на полу, а висела вверх тормашками под потолком. В этом не было какого-то тайного смысла, кроме карнавального веселья. На перевёрнутое и подвешенное деревце цепляли всякие сласти, в назначенный час открывались двери, и в комнату врывались дети. Они с визгом подпрыгивали и обдирали ёлку. Так что идеи современных дизайнеров, предлагающих новаторски подвесить ели к потолку, – это никакое не ноу-хау, а, можно сказать, старинный обычай.

В Россию Новый Год принес Пётр I в 1700 году. Кроме того, он издал указ, в котором говорилось, что каждый человек должен справлять Новый Год. За неповиновение взимался штраф.

Изначально песенка «В лесу родилась ёлочка» была просто стихом, который был опубликован в 1903 году в детском журнале «Малютка». А лишь через два года композитор Леонид Бекман сочинил музыку для этих стихов.

Дед Мороз не всегда ходил с внучкой. Снегурочка, как непременная спутница Деда Мороза на праздничных мероприятиях и детских новогодних ёлках, была придумана лишь в 50-х годах ХХ века Львом В 20-е годы ХХ века было запрещено наряжать новогодние ёлки, как «религиозный пережиток». Так было вплоть до 1935 года.

Первый стеклянный ёлочный шар был сделан в Тюрингии (Саксония) в XVI веке. Промышленное массовое производство ёлочных игрушек началось только в середине XIX века также в Саксонии. Мастера-стеклодувы выдували игрушки из стекла, а их помощники вырезали из картона колокольчики, сердечки, фигурки птиц и зверей, шары, шишки, орехи, которые потом раскрашивали яркими красками.

Светящейся электрической гирляндой из разноцветных лампочек впервые была украшена ель у американского Белого дома в 1895-м году.

Снегурочка празднует свой день рождения в ночь с 4 на 5 апреля, а её родиной считается село Щелыково Костромской области: именно там в 1873 году Александр Островский написал пьесу «Снегурочка».

В Австралии Санта Клаусу приходится в новогоднюю жару одевать парадные плавки и седлать водный мотоцикл.

В старину было принято дарить подарки Деду Морозу, а не ждать даров от него.

Снеговика начали лепить в XX веке с непременными атрибутами – ведром на голове, метлой и носом-морковкой.

В славянских мифах Дед Мороз олицетворял зимнюю стужу, он сковывал воду.

В новогоднюю ночь в Шотландии поджигают бочки с дегтем и катают их по улицам, прогоняя Старый год и зазывая Новый.

Великий Устюг считается родиной Деда Мороза.

18 ноября – официальный день рождения Деда Мороза. Настоящая зима в этот период наступает в Устюге.

В столице Бразилии, Рио-де-Жанейро установлена самая большая в мире искусственная ёлка высотой более 77 метров.

31 декабря большинство итальянских граждан через свои собственные окна выбрасывают из дома все старые вещи.

Малым Рождеством называют Новый Год в Румынии.

Вьетнамцы на Новый Год рядом со своим домом в пруд выпускают живого карпа, который является символом счастья и благополучия.

Рисовая каша считается счастливым новогодним блюдом в Скандинавии.

Первый фейерверк был запущен Петром I в 1700 году в новогоднюю ночь.

С первым ударом часов в Англии в домах открывают задние двери, чтобы выпустить Старый год, и с последним – передние, чтобы впустить Новый Год.

Интересно, что для наших современников холодец или студень – традиционное новогоднее блюдо, в то время как студень является названием месяца декабря по древнеславянски.