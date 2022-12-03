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Новости ЦБ Канады готовится повысить ключевую ставку в седьмой раз за год

ЦБ Канады готовится повысить ключевую ставку в седьмой раз за год

Виктория Христова Дек 3, 2022 Новости, Новости Канады, Экономика Комментарии к записи ЦБ Канады готовится повысить ключевую ставку в седьмой раз за год отключены 65 Просмотров

Центробанк Канады в очередной раз готов повысить базовую ставку в связи с рекордной инфляцией, 2 декабря передает канал CTV.

Центробанк Канады в очередной раз готов повысить базовую ставку в связи с рекордной инфляцией, 2 декабря передает канал CTV.

Ожидается, что ключевая ставка ЦБ Канады может быть поднята в седьмой раз за год, с 3,75% до 4,0% или 4,25%. Инфляция в Канаде находится на отметках около 7% — это рекордное значение за 40 лет.

Причинами рекордной инфляции в Канаде является эпидемия коронавируса, 2 декабря заявил журналистам в Ванкувере премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Речь идет о нарушении цепочек поставок», — заявил Трюдо.

В июле ЦБ Канады принял решение повысить ключевую ставку с 1,5% до 2,5% годовых, что стало самым большим единовременным повышением ставки с 1998 года. В этом году ставка уже поднималась шесть раз. В начале года она составляла 0,25%, а в октябре поднялась до 3,75%.

Следующее плановое решение канадского ЦБ по ключевой ставке намечено на 7 декабря.

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