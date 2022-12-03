Любители охоты и стрелкового спорта обеспокоены – рассматривается закон о запрете их оружия

Охотники составляют петиции и пишут письма депутатам с требованием изьять из законопроекта статьи об их оружии.

Законопроект об усилении контроля за огнестрельным оружием был представлен канадскому Парламенту ещё весной, и с тех пор рассматривается потихоньку без особых волнений. Но на этой неделе в законопроект были внесены серьёзные предложения, меняюшие его смысл. Эти предложения касаются изменений в определении видов оружия, и если они будут приняты, то в список запрещённого оружия будут внесён и ряд охотничьих ружей, которыми вооружены десятки тысяч охотников и спортсменов. Даже хранение этих ружей, не говоря уже об их использовании, будет подпадать под статьи федерального Уголовного Кодекса.

Канадская Коалиция в защиту прав владельцев огнестрельного оружия уже решительно осудила поправки и назвала их “самым серьёзным запретом в отношении огнестрельного оружия в истории Канады.

В этом же смысле высказались и представители других ассоциаций охотниеков. К примеру, президент ассоциации Приключения на Охоте и Рыбалке (Aventure Chasse Pêche) заявил без обиняков, что поправки внушают очень большой страх. По его словам, канадские охотники не понимают, каким образом их зарегистрированное и законное оружие, которое используется лишь для отдыха в лесах и на удалённых озёрах, может представлять собой опасность для общества. Охотники не отрицают, что криминальная обстановка в стране осложняется, и огнестрельное оружие используется для совершения преступлений всё чаще, но охотники, как раз в криминале не замечены. Ни их оружие, ни оружие стрелков-спортсменов для преступлений не используется.

Согласно же новому тексту законопроекта, всё оружие охотников и спортсменов-стрелков должно будет быть сдано правительству на хранение. За отказ это сделать и за сокрытие оружие виновные могут быть осуждены на сроки до 10 лет заключения. Законопроект станет законом в ближайшее время, если депутаты за него проголосуют. Поэтому многочисленные охотники и их ассоциации усиливают давление на своих депутатов с требованиями исключить охотничье и спортивное оружие из текста нового Закона.