Количество шагов на самом деле зависит от возраста, комплекции, организма и от прочих факторов

Общепринята идея, что для сохранения здоровья человек должен совершать не менее десяти тысяч шагов в день. Но она ошибочна.

Хотя никто не спорит с тем, что ходьба, как часть физических упражнений, чрезвычайно полезна, более того, это один из самых доступных и легко осуществляемых видов полезной нагрузки, вопрос о “десяти тысячах шагов” мягко говоря, спорный.

На самом деле, ни одно из серьёзных исследований не подтверждает принцип 10 тысяч шагов. И наоборот, учёные разных университов в разных странах утверждают, что (к радости граждан!), что человек средного возраста и средней комплекции должен совершать 4400 шагов в день, чтобы помочь организму избежать серьёзных заболеваний. Да и эта цифра, на самом деле, далеко не абсолютная истина:

Учёные из Херфодширского университета заинтересовались происхождением легенды о десяти тысячах шагов. Оказалось, что впервые эта цифра была оглашена во время рекламной кампании прибора измеряющего шаги, разработанного в Японии в 1965 году. Это был первый шагомер в мире, он издавал победный звук при достижении этих показателей, и эти цифры широко использовались в рекламе, которую компания вела в десятках стран. С тех пор магические “десять тысяч шагов” и вошли в нашу практику.

По мнению учёных, хотя 4400 шагов для среднего человека являются достаточными, увеличение количества шагов будет благопрятно сказываться на здоровье, но максимум достигается при достижении примерно 7500 шагов, после чего результаты стабилизируются, и не имеет значения, отшагали ли вы 7500 шагов, десять тысяч или пятнадцать тысяч, потому что никакого дальнейшего эффекта после семи с половиной тысяч не наблюдается. Но всё же четыре тысячи четыреста позволяют достичь отличного результата, а дальнейшая ходьба, хотя и полезна, но польза от неё незначительна.

Сегодня считается, что до достижения возраста в 60 лет можно и нужно совершать 7500 шагов (но достаточно и 4400), а после достижения 65 лет, количество шагов можно уменьшить на 10-15%, ходить пять дней в неделю, но обращать внимание на свои болячки и не заниматься ходьбой, если “душа не лежит”. И вообще, считать количество шагов не суть важно – главное гулять не менее 45 минут в день.

И несколько заключительных комментариев: Перед началом похода выпейте стакан воды. Начинайте поход с небольшой скорости, а через метров сто увеличивайте скорость, постепенно доведя её до максимально для вас возможной.

Гуляйте таким образом регулярно, не переживайте, если по погодным или иным причинам выйти в поход по улицам не удалось, потом наверстаете.

Но вот уж сидячий образ жизни вреден в любом случае.