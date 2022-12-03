Число дней отпуска по болезни на предприятиях, подчиняющихся федеральному законодательству, увеличивается до десяти

Новая мера касается работников частных и государственных предприятия, работающие по федеральному законодательству.

Начиная с 1 января 2023 года все работники предприятий, действуюищих в соответствии с федеральным законодательтсвом, имеют право на десять суток оплачиваемого отпуска по болезни в году.

Любое частное или государственное предприятие, заведение, учреждение, которое зарегистрировано на федеральном уровне, подпадает под новое правило.

Право на дополнительные дни отсутствия на рабочем месте по болезни получают все работники, отработавшие 30 дней и более на новом рабочем месте. Но право на 10 дней не предоставляется автоматом для всех. Минимальное количество дней – 4 дня в году, которые работник может провести дома по болезни после первого месяца работы. А затем, каждый месяц он получает право на один дополнительный день, до достижения 10 дней в году. На второй год работы и далее работник имеет право на эти десять дней всегда.

Министр труда Канады Симус О’Реган (Simous O’Regan), выступая на пресс-конференции, заметил, что новое право получило полное одобрение профсоюзов, которые настаивали на нём вот уже несколько лет.

Федеральный парламент принял решение единогласно.

Очень важным является тот момент, что речь идёт только о предприятиях федерального подчинения. То есть о тех, которые либо приняли решение регистрироваться, как федеральные, либо являются таковыми по характеру своей деятельности.

Профсоюзы заявили, что следующим шагом является изменение провинциальных законодатсльств, чтобы и в провинциях количество дней отпуска по болезни достигло того же количества.

Напомним, что с января увеличивается и число недель предоставления пособия по болезни в рамках пособий по отсутствию работы. С 15 недель это число увеличивается до 26 недель.