Пять вещей, которые вы, возможно, не знаете о коррекции исторического жилищного фонда Канады

Это настоящий скачок, который пережил наш рынок жилья. Во время пандемии рекордно низкие процентные ставки помогли поднять продажи и цены на головокружительную высоту.

Это настоящий скачок, который пережил наш рынок жилья. Во время пандемии рекордно низкие процентные ставки помогли поднять продажи и цены на головокружительную высоту. Падение после того, как Банк Канады начал повышать процентные ставки в марте, было столь же поразительным. Неудивительно, что еще в июле экономисты РБК прогнозировали, что это будет историческая коррекция. Недавно экономисты CIBC Бенджамин Тал и Кэтрин Джадж более внимательно изучили перезагрузку рынка жилья Канады. Их анализ содержит несколько рекордов, установленных во время этого спада, и несколько вещей, о которых вы, возможно, не знаете.

Рекордный обморок

Продажи жилья падали восемь месяцев подряд, прежде чем октябрь принес небольшой всплеск. По словам команды CIBC, это не только самый продолжительный период падения продаж за всю историю наблюдений, но и самый крутой. “И на самом деле это еще не конец”.

Рассмотрение цен в перспективе

Цены также устанавливают рекорды. По словам Тала и Джаджа, средняя цена жилья в Канаде снизилась на 20% с февраля, и коррекция уже является самой крутой за всю историю наблюдений. Но это также вопрос того, как вы на это смотрите. Если рассматривать спад с точки зрения того, насколько высоко поднялись цены до коррекции, то это падение является самым мягким из пяти спадов на рынке жилья с 1981 года. То, как вы измеряете цены, также имеет значение. Тал и Джадж говорят, что индекс средних цен на жилье может вводить в заблуждение, потому что он усредняет все цены и не учитывает структуру продаж. Если будет продано больше менее дорогих единиц, то это может привести к снижению индекса, даже если цены растут. Они предпочитают сводный индекс Канадской ассоциации недвижимости, который фокусируется на изменениях цен на аналогичные объекты. Сравнение двух показателей показывает, что почти половина 20—процентного падения средних цен с февраля обусловлена структурой продаж, что отражает снижение продаж в дорогих домах. Экономисты говорят, что это подтверждается реальностью: наибольшее падение цен наблюдается на отдельно стоящие дома, а наименьшее – на кондоминиумы.

Продавцы все еще в стороне

Отсутствие новых предложений – это еще одна вещь, которая отличает этот жилищный спад от других. CIBC сообщает, что имеющиеся запасы сейчас в два раза превышают уровень, который был во время пандемии, но все еще значительно ниже уровня до COVID. Торонто и Ванкувер в настоящее время вернулись к уровню, предшествовавшему пандемии, но запасы по-прежнему ниже их долгосрочного среднего значения. Экономисты говорят, что продавцы продолжают оставаться в стороне, и пока практически нет никаких признаков проблемных продаж. “Аномальное поведение предложения на этот раз до сих пор работало над ограничением масштабов снижения цен”, – сказали они.

Нет вакансии

Продажи жилья, возможно, замедляются, но рынок аренды никогда не был таким напряженным, сказали Talk and Judge. По их словам, в этом году в Канаду прибудет около 700 000 человек, “спрос на арендуемые помещения находится на рекордно высоком уровне”. И рыночные силы работают над тем, чтобы сделать его более жестким. За последний год стоимость владения домом росла гораздо быстрее, чем стоимость его аренды, снижая спрос инвесторов на рынке кондоминиумов, являющемся основным источником арендной платы. По оценкам команды CIBC, около трети инвесторов на этом рынке находились на территории отрицательного денежного потока до пандемии. Эти цифры будут увеличиваться по мере роста процентных ставок. “Добавьте это к недавнему заметному снижению активности по предварительной продаже кондоминиумов и задержкам / отменам специально построенных проектов из-за роста затрат, и у вас есть верный рецепт для еще более жесткого рынка аренды в 2023 году”, – сказали они.

Вернуться к равновесию

Ожидается, что большинство рынков жилья в Канаде, 60%, будут сбалансированы к 2023 году по мере снижения продаж и цен. Это следует из опубликованного сегодня прогноза рынка жилья Re/Max Canada, основанного на анализе брокеров по всей стране. Re / Max говорит, что район Большого Торонто, район Большого Ванкувера, Калгари, Реджайна и Виннипег уже находятся на сбалансированных рынках “в том, что называется здоровым развитием”. Оттава, Монреаль и Галифакс по-прежнему остаются рынками сбыта.

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