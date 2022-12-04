Работа, вакансии, рекомендации ДоТошного эксперта

ДоТошный Эксперт оценил предложения о работе на рекламных площадках Канадской медиа группы и рекомендует следующие:
- Работа для специалиста по продажам со знанием французского языка.
- LES ANGE DES NEIGES À MONTRÉAL
- Работа для молодых девушек.
- Клинике срочно требуется администратор-ресепшионист.
- Компании требуется на все руки мастер.
- Требуются работники на производстве окон и дверей.
- ТРЕБУЮТСЯ: Водители-грузчики и грузчики.
- Требуются специалисты и разнорабочие на все виды ремонтно-отделочных работ.
- Строительной компании требуются специалисты.
- Приглашается специалист в области рекламы.
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