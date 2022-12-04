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Экономика Работа Работа, вакансии, рекомендации ДоТошного эксперта

Работа, вакансии, рекомендации ДоТошного эксперта

Denis Dankoff Дек 3, 2022 Работа, Реклама в активах Канадской Медиа Группы Оставить комментарий 38 Просмотров

ДоТошный Эксперт оценил предложения о работе на рекламных площадках Канадской медиа группы и рекомендует следующие:
  1. Работа для специалиста по продажам со знанием французского языка.
  2. LES ANGE DES NEIGES À MONTRÉAL
  3. Работа для молодых девушек.
  4. Клинике срочно требуется администратор-ресепшионист.
  5. Компании требуется на все руки мастер.
  6. Требуются работники на производстве окон и дверей.
  7. ТРЕБУЮТСЯ: Водители-грузчики и грузчики.
  8. Требуются специалисты и разнорабочие на все виды ремонтно-отделочных работ.
  9. Строительной компании требуются специалисты.
  10. Приглашается специалист в области рекламы.

 

 

 

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