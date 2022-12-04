Хакеры взломали сайт мэрии Вестмаунта с целью выкупа. Согласно последним данным, украсть личные данные им не удалось

После завершения расследования взлома сайта города Вестмаунт, выводы экспертов обнадёживающие – личные данные жителей не пострадали.

Ещё 20 ноября хакеры предприняли серьёзную атаку на вебсайт города Вестмаунт и на всю информационную структуру мэрии (город фактически является административным анклавом, расположенным в центре Монреаля на большой площади).

Сайт был взломан злоумышленниками воскресным вечером, после чего он стал недоступен для посететилей, а работники различных городских служб потерял доступ к соответствующим разделам.

Начиная с понедельника 21 ноября и до конца месяца фирма VARS, специализирующаяся на борьбе с киберпреступностью, стала восстанавливать сеть. Был определён размер ущерба и постепенно восстановлена работа всех служб. В основном, работы были завершены к 25 ноября, но “чистка” продолжалась до 1 декабря. Граждане получили доступ к сайту уже к вечеру 25 ноября, а до этого в течение пяти дней даже емайл сайта не работал.

К концу ноября стало понятно, что злоумышленники из известной хакерской группировки Локбит украли не менее четырнадцати террабайтов информации, включая личные данные многих жителей города. Целью хакеров было получение выкупа, и они угрожали опубликовать данные в случае отказа города платить. Город же платить отказался и специалисты по компьютерной безопасности, по состоянию дел на 2 декабря, очень сомневаются в том, что хакеры на самом деле получили доступ к личным данным пользователей.

Но сам случай показателен – опасность взлома систем со стороны хакеров возрастает. Иногда их целью является простой грабёж данных, иногда они требуют выкуп, иногда цели политические. Но в любом случае каждое предприятие и каждый человек может стать жертвой киберпреступников, поэтому все рекомендуется быть очень бдительными и не ловиться на уловки мошенников. А если речь о фирмах, то усиление мер кибербезопасности просто необходимо.