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Общество Животные История боевого канадского козла по имени Билл
Billy
Чучело Билли в музее истории.

История боевого канадского козла по имени Билл

Megan Jorgensen Дек 4, 2022 Животные, История, Меган Хорхенсен, Новости Оставить комментарий 77 Просмотров

Героический боец канадской армии козёл Билли, который спасал жизни солдат

За боевые заслуги козлик Билл был награждён медалями и ему было присвоено воинское звание сержант. Но подвиги не избавили Билли от отсидки на гауптвахте.

Эта история имела место задолго до появления боевых комаров и боевых гусей. Но исконный канадский козёл Билл сыграл не последнюю по важности роль в ходе первой мировой войны.

На самом деле, роль животных в войнах далеко не такая уж маленькая. Кошки в окопах не дают расплодиться крысам и мышам, а пауки развешивают свои сети и ловят многочисленных мух и комаров, разносчиков болезней.

Но некоторые животные были настоящими героями – лошади, тягловые быки, голуби, собаки…

В канадской же армии служил и козёл Билл, удостоенный наград за свои подвиги.

Билл родилася в небольшом городке провинции Саскачеван. Мобилизован он был случайно – козлик покорно тянул лямку небольшой повозки, когда перед ним остановился поезд, везущий на фронт солдат. Хозяйка Билла, фермерша Дейзи, хотела угостить чем-то солдат, но дом её стоял далековато, сбегать за угощением времени не оставалось, и какой-то солдат в шутку заметил, что неплохо было бы получить козлика в качестве амулета. Фермерша же восприняла шутку всерьёз и подарила Билла солдатам, несмотря на их попытки отказаться от подарка.

Командование махнуло рукой и позволило содержать амулет на счастье. Билл был включён в списки животных Пятого пехотного батальона канадских экспецидионных сил.

На фронте Билла сначала содержали в просторной клетке, кормили и ухаживали за ним, не более. Но вдруг выяснилось, что у Билла есть пророческий дар! Он чувствовал приближение вражеских снарядов за несколько секунд до их прилёта. Билл начинал истошно блеять, предупреждая всех вокруг об опасности. И солдаты успевали броситься на землю или в укрытие за пару секунд до взрыва. Сколько жизней было спасено Биллом, никто не знает, но много. По меньшей мере, солдаты были уверены в роли спасателя-Билла, а это придавало им силы. Скорее всего, козлик слышал звук летящих снарядов, который люди не ощущали. Посему Билл стал жить на свободе, прогуливаясь на позициях и следя за поведением сослуживцев.

Рассказывают, что Билл, прогливающийся по брустверу и щипавший травку, как обычно, вдруг столкнул в траншею троих солдат за секунду до взрыва снаряда, а сам спрыгнуть не успел и был ранен осколками.

Всего Билл был ранен шрапнелью не менее трёх раз и один раз отравлен газами, но ранения и отравления были незначительны.

По легенде, козлик однажды ночью разбудил спящих бойцов, почуяв приближение вражеских диверсантов, и тем самым спас пару десятков солдат.

За свою боевую деятельность козёл Билл был награждён британской медалью “За заслуги”, канадской медалью “За примерную службу” и американской медалью “Победы”. Ему было присвоено звание сержанта, что дало право на выделение ему подчинённого солдата и на особое питание повышенной калорийности.

Впрочем, Билл идеальным солдатом не был. Дважды он был подвергнут дисциплинарным наказаниям и провёл несколько дней на гауптвахте. В первый раз он съёл список личного состава батальна, второй раз устроил безобразную драку, боднув в мягкое место головой солдата, когда Биллу показалось, что тот собирается похитить у боевого козлика еду. За драку Билла примерно наказали аж на неделю отсидки.

После войны Билл вернулся к мирной жизни на свою же ферму, а затем вместе с хозяйкой переехал в Виннипег, где и скончался в почтенном возрасте, оплакиваемый друзьями.

Билл был забальзомирован, как Владимир Ильич Ленин, и его тело хранится в Историческом музее Broadview.

Писательница Мирей Месье написала о Билле книгу для детей под названием “Сержант Билли или козлик, который отправился на войну”.

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