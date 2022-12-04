Героический боец канадской армии козёл Билли, который спасал жизни солдат

За боевые заслуги козлик Билл был награждён медалями и ему было присвоено воинское звание сержант. Но подвиги не избавили Билли от отсидки на гауптвахте.

Эта история имела место задолго до появления боевых комаров и боевых гусей. Но исконный канадский козёл Билл сыграл не последнюю по важности роль в ходе первой мировой войны.

На самом деле, роль животных в войнах далеко не такая уж маленькая. Кошки в окопах не дают расплодиться крысам и мышам, а пауки развешивают свои сети и ловят многочисленных мух и комаров, разносчиков болезней.

Но некоторые животные были настоящими героями – лошади, тягловые быки, голуби, собаки…

В канадской же армии служил и козёл Билл, удостоенный наград за свои подвиги.

Билл родилася в небольшом городке провинции Саскачеван. Мобилизован он был случайно – козлик покорно тянул лямку небольшой повозки, когда перед ним остановился поезд, везущий на фронт солдат. Хозяйка Билла, фермерша Дейзи, хотела угостить чем-то солдат, но дом её стоял далековато, сбегать за угощением времени не оставалось, и какой-то солдат в шутку заметил, что неплохо было бы получить козлика в качестве амулета. Фермерша же восприняла шутку всерьёз и подарила Билла солдатам, несмотря на их попытки отказаться от подарка.

Командование махнуло рукой и позволило содержать амулет на счастье. Билл был включён в списки животных Пятого пехотного батальона канадских экспецидионных сил.

На фронте Билла сначала содержали в просторной клетке, кормили и ухаживали за ним, не более. Но вдруг выяснилось, что у Билла есть пророческий дар! Он чувствовал приближение вражеских снарядов за несколько секунд до их прилёта. Билл начинал истошно блеять, предупреждая всех вокруг об опасности. И солдаты успевали броситься на землю или в укрытие за пару секунд до взрыва. Сколько жизней было спасено Биллом, никто не знает, но много. По меньшей мере, солдаты были уверены в роли спасателя-Билла, а это придавало им силы. Скорее всего, козлик слышал звук летящих снарядов, который люди не ощущали. Посему Билл стал жить на свободе, прогуливаясь на позициях и следя за поведением сослуживцев.

Рассказывают, что Билл, прогливающийся по брустверу и щипавший травку, как обычно, вдруг столкнул в траншею троих солдат за секунду до взрыва снаряда, а сам спрыгнуть не успел и был ранен осколками.

Всего Билл был ранен шрапнелью не менее трёх раз и один раз отравлен газами, но ранения и отравления были незначительны.

По легенде, козлик однажды ночью разбудил спящих бойцов, почуяв приближение вражеских диверсантов, и тем самым спас пару десятков солдат.

За свою боевую деятельность козёл Билл был награждён британской медалью “За заслуги”, канадской медалью “За примерную службу” и американской медалью “Победы”. Ему было присвоено звание сержанта, что дало право на выделение ему подчинённого солдата и на особое питание повышенной калорийности.

Впрочем, Билл идеальным солдатом не был. Дважды он был подвергнут дисциплинарным наказаниям и провёл несколько дней на гауптвахте. В первый раз он съёл список личного состава батальна, второй раз устроил безобразную драку, боднув в мягкое место головой солдата, когда Биллу показалось, что тот собирается похитить у боевого козлика еду. За драку Билла примерно наказали аж на неделю отсидки.

После войны Билл вернулся к мирной жизни на свою же ферму, а затем вместе с хозяйкой переехал в Виннипег, где и скончался в почтенном возрасте, оплакиваемый друзьями.

Билл был забальзомирован, как Владимир Ильич Ленин, и его тело хранится в Историческом музее Broadview.

Писательница Мирей Месье написала о Билле книгу для детей под названием “Сержант Билли или козлик, который отправился на войну”.