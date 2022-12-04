Пять рецептов классических салатов к праздничному столу
Скоро, скоро самые объедательные праздники в году (хорошее слово – “объедательные, сразу всё ясно).
А что подаётся на стол к началу пира? Правильно, салаты. Разумеется, королевское место занимает оливье – без него и Новый год не наступит (Рождество – может быть, и случится, не проверяли). Но есть множество других совершенных салатов, заставляющих гостей и домочадцев рыдать от радости их поедания и от того, что добавки не оставили.
Вот пять классических рецептов салатов к позднедекабрьскому столу, плавно переходящему в раннеянварский:
Салат Вальдорф
Происхождение салата Вальдорф теряется в глубине веков. При желании, можно найти версию о том, что изобретен он в США в 1893 году, к торжественному обеду в честь открытия отеля Вальдорф в Нью-Йорке. Но немцы докажут, бия себя в грудь, и кидая шляпу с фазаньим пером об пол, что впервые салат готовили в деревне Вальдорф, что в Германии, ещё при прусском короле Вильгельме Завоевателе (ну, или, Фридрихе, или как его там) к Рождеству.
Не суть важно в нашем случае. Для нас главное, ингредиенты салата Вальдорф. А при всех вариациях рецептуры, основные, это сельдерей, яблоки и грецкие орехи. Вот их забывать нельзя. Но иногда народ любит эксперименты со свеклой, ямсом (!) и прочими вкусностями.
Но мы приведем классический рецепт Вальдорфа, а остальное – на усмотрение почтеннейшей публики.
- На 250 граммов вареного корня сельдерея берем такое же количество достаточно сладких яблок и половину от этого количества (по весу!) грецких орехов.
- Смешиваем ингредиенты (конечно, орехи, яблоки и сельдерей режем и рубим мелко) и заправляем 100-150 граммами доброго майонеза.
- Заливаем сливки взбитые – стакан взбитых сливок в самый раз (в принципе, это тоже основной элемент, но их можно заменить большим количеством майонеза или парой столовых ложек дижонской горчицы).
- Добавляем сок лимона (от половинки среднего лимона) и немного соли по вкусу.
- Ставим салат в холодильник на полчаса, на верхнюю полку.
- Перед подачей смешиваем с салатными резаными листьями (любая из разновидностей салатов).
Салат из морских продуктов
Ещё одно японское блюдо. И опять в упрощённом варианте, потому что в Японии готовят салат с гораздо бОльшими ухищрениями. Но мы же не в Японии, правда?
- Берём 400 граммов рыбного филе – чем больше видов рыбы, тем лучше. Рыба только белая. Режем филе мелко, смешиваем всю рыбу
- Заливаем чашкой белого вина
- Добавляем немного соли, черного перца, один-два лавровых листа, половину корешка сельдерея
- Заливаем смесь водой – так, чтобы воды было чуть-чуть больше, чем смеси, доводим до кипения и варим минуты две
- Только теперь добавляем в смесь 200 граммов кальмаров и штук пять небольших креветок, продолжаем варить до готовности
- Слить воду, рыбу, креветки и кальмары смешать с листочками салата, рубленой редиской, морскими водорослями из магазина – всех продуктов по наитию
- Полить уксусом и соевым соусом – опять же, по наитию количество
- Добавить немного чеснока (половину дольки мелко порубить, не больше, чтобы запах чеснока не отбивал остальные запахи)
- Если есть кунжутное масло, его добавить тоже – оно очень вкусно само по себе в салатах
- Размешать и дать остыть салату
Подавать с лепешками.
Салат Олдбридж
Салат под незамысловатым названием Олбридж придуман в США, и, говорят, происхождение его недавнее. Попробовать его смысл имеет, ообенно на праздник. В принципе, все ингредиенты очень просты и совершенно обычны, но смесь их не то, чтобы очень оригинальна, однако, создает настроение и радует. Итак:
- Рис – 250 граммов
- Креветки вареные, очищенные, небольшие – 250 граммов
- Сельдерей корешками – три-четыре средних корешка (по вкусу)
- Авокадо – 2 достаточно больших плода
- Апельсины – 2 спелых, сочных, больших
- Лимонный сок – много (один полностью выжатый лимон – как минимум
- Сыр тёртый – не самый пикантный, скорее, выдержанных тонов, не очень резкого вкуса – граммов 500
- Капли три самого острого соуса чили
- Соль, перец черный молотый
Остальное – сама простота. Рис варим, обдаем холодной водой, чтобы не слипся. Всё остальное измельчаем (если уже не измельчно) – режем на кусочки достаточно малых размеров. Всё смешиваем и заливаем лимонным соком, после чего выставиваим минут 15, дабы настоялось. Подаем с теплым пшеничным белым хлебом.
Кстати, повара говорят, что можно добавить анисовой настойки, будет крепко. Или любого сладкого ликера – одну столовую ложку. Хотя многие отрицают тот факт, что ликер с рисом и креветками хорошо сочетается. В принципе, никто не мешает провести научный эксперимент на тему влияния сладкого вишневого ликера на рис и креветок…
Аппетитный салат с колбасой
Этот салат можно приготовить за пять минут, если вдруг нагрянул неожиданный, но приятный гость, например… К празднику салат очень уж условно относится, именно из-за простоты. Но какой советский человек устоит перед колбасным яством. Посему готовим:
Ингредиенты:
- 400 граммов полукопченой колбасы
- 3-4 огурца
- 150 граммов зеленого горошка
- 300 граммов майонеза
Приготовление:
- Колбасу и огурцы нарезать ломтиками
- Смешать с зеленым горошком
- Заправить салат майонезом
Приятного аппетита!
Салат из свеклы и творога
Предлагаем всем честным людям Земли замечательный свекольный салат.
Так, делу время – потехе час, как же готовить свекольно-творожный салат?
Нам понадобятся:
- Две свеклы большие
- Два яблока больших
- Пять картофелин средних
- Два маринованных огурца
- 200 граммов обычного творога
- Граммов 100-150 густой сметаны
- Соль, молотый перец
- Два крутых яйца – но они необязательны.
Готовим салат из свеклы и творога:
- Свеклу варим (долго, пока не будут легкоо прокалываться вилкой)
- Сваренную свеклу чистим и режем мелкими кубиками
- Два больших яблока (любой сорт – в зависимости от сладости или терпкости, вкус салата, разумеется, будет меняться) режем тоже кубиками (не забудьте серединку удалить)
- Варим в мундире картошку (можно одновременно со свеклой, в той же посуде, только картошка гораздо быстрее сварится, её надо вовремя вытащить, чтобы на разварилась). Картошку тоже режем кубиками
- Огурчики тоже режем мелкими кружочками и полукружочками
- Смешиваем все вышепоименованные продукты с творогом
- Приправляем сметаной
- Добавляем соль, перец…
Можно добавить в салат пару накрошенных вареных вкрутую яиц, если хочется. На всякий случай в списке ингредиентов мы их упоминаем, но они необязательны.