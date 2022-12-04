Пять рецептов классических салатов к праздничному столу

Приводим пять рецептов салатов – салат Вальдорф, салат из морепродуктов, салат Олбридж, салат колбасный, салат из свёклы и творога.

Скоро, скоро самые объедательные праздники в году (хорошее слово – “объедательные, сразу всё ясно).

А что подаётся на стол к началу пира? Правильно, салаты. Разумеется, королевское место занимает оливье – без него и Новый год не наступит (Рождество – может быть, и случится, не проверяли). Но есть множество других совершенных салатов, заставляющих гостей и домочадцев рыдать от радости их поедания и от того, что добавки не оставили.

Вот пять классических рецептов салатов к позднедекабрьскому столу, плавно переходящему в раннеянварский:

Салат Вальдорф

Происхождение салата Вальдорф теряется в глубине веков. При желании, можно найти версию о том, что изобретен он в США в 1893 году, к торжественному обеду в честь открытия отеля Вальдорф в Нью-Йорке. Но немцы докажут, бия себя в грудь, и кидая шляпу с фазаньим пером об пол, что впервые салат готовили в деревне Вальдорф, что в Германии, ещё при прусском короле Вильгельме Завоевателе (ну, или, Фридрихе, или как его там) к Рождеству.

Не суть важно в нашем случае. Для нас главное, ингредиенты салата Вальдорф. А при всех вариациях рецептуры, основные, это сельдерей, яблоки и грецкие орехи. Вот их забывать нельзя. Но иногда народ любит эксперименты со свеклой, ямсом (!) и прочими вкусностями.

Но мы приведем классический рецепт Вальдорфа, а остальное – на усмотрение почтеннейшей публики.

На 250 граммов вареного корня сельдерея берем такое же количество достаточно сладких яблок и половину от этого количества (по весу!) грецких орехов.

Смешиваем ингредиенты (конечно, орехи, яблоки и сельдерей режем и рубим мелко) и заправляем 100-150 граммами доброго майонеза.

Заливаем сливки взбитые – стакан взбитых сливок в самый раз (в принципе, это тоже основной элемент, но их можно заменить большим количеством майонеза или парой столовых ложек дижонской горчицы).

Добавляем сок лимона (от половинки среднего лимона) и немного соли по вкусу.

Ставим салат в холодильник на полчаса, на верхнюю полку.

Перед подачей смешиваем с салатными резаными листьями (любая из разновидностей салатов).

Салат из морских продуктов

Ещё одно японское блюдо. И опять в упрощённом варианте, потому что в Японии готовят салат с гораздо бОльшими ухищрениями. Но мы же не в Японии, правда?

Берём 400 граммов рыбного филе – чем больше видов рыбы, тем лучше. Рыба только белая. Режем филе мелко, смешиваем всю рыбу

Заливаем чашкой белого вина

Добавляем немного соли, черного перца, один-два лавровых листа, половину корешка сельдерея

Заливаем смесь водой – так, чтобы воды было чуть-чуть больше, чем смеси, доводим до кипения и варим минуты две

Только теперь добавляем в смесь 200 граммов кальмаров и штук пять небольших креветок, продолжаем варить до готовности

Слить воду, рыбу, креветки и кальмары смешать с листочками салата, рубленой редиской, морскими водорослями из магазина – всех продуктов по наитию

Полить уксусом и соевым соусом – опять же, по наитию количество

Добавить немного чеснока (половину дольки мелко порубить, не больше, чтобы запах чеснока не отбивал остальные запахи)

Если есть кунжутное масло, его добавить тоже – оно очень вкусно само по себе в салатах

Размешать и дать остыть салату

Подавать с лепешками.

Салат Олдбридж

Салат под незамысловатым названием Олбридж придуман в США, и, говорят, происхождение его недавнее. Попробовать его смысл имеет, ообенно на праздник. В принципе, все ингредиенты очень просты и совершенно обычны, но смесь их не то, чтобы очень оригинальна, однако, создает настроение и радует. Итак:

Рис – 250 граммов

Креветки вареные, очищенные, небольшие – 250 граммов

Сельдерей корешками – три-четыре средних корешка (по вкусу)

Авокадо – 2 достаточно больших плода

Апельсины – 2 спелых, сочных, больших

Лимонный сок – много (один полностью выжатый лимон – как минимум

Сыр тёртый – не самый пикантный, скорее, выдержанных тонов, не очень резкого вкуса – граммов 500

Капли три самого острого соуса чили

Соль, перец черный молотый

Остальное – сама простота. Рис варим, обдаем холодной водой, чтобы не слипся. Всё остальное измельчаем (если уже не измельчно) – режем на кусочки достаточно малых размеров. Всё смешиваем и заливаем лимонным соком, после чего выставиваим минут 15, дабы настоялось. Подаем с теплым пшеничным белым хлебом.

Кстати, повара говорят, что можно добавить анисовой настойки, будет крепко. Или любого сладкого ликера – одну столовую ложку. Хотя многие отрицают тот факт, что ликер с рисом и креветками хорошо сочетается. В принципе, никто не мешает провести научный эксперимент на тему влияния сладкого вишневого ликера на рис и креветок…

Аппетитный салат с колбасой

Этот салат можно приготовить за пять минут, если вдруг нагрянул неожиданный, но приятный гость, например… К празднику салат очень уж условно относится, именно из-за простоты. Но какой советский человек устоит перед колбасным яством. Посему готовим:

Ингредиенты:

400 граммов полукопченой колбасы

3-4 огурца

150 граммов зеленого горошка

300 граммов майонеза

Приготовление:

Колбасу и огурцы нарезать ломтиками Смешать с зеленым горошком Заправить салат майонезом

Приятного аппетита!

Салат из свеклы и творога

Предлагаем всем честным людям Земли замечательный свекольный салат.

Так, делу время – потехе час, как же готовить свекольно-творожный салат?

Нам понадобятся:

Две свеклы большие

Два яблока больших

Пять картофелин средних

Два маринованных огурца

200 граммов обычного творога

Граммов 100-150 густой сметаны

Соль, молотый перец

Два крутых яйца – но они необязательны.

Готовим салат из свеклы и творога:

Свеклу варим (долго, пока не будут легкоо прокалываться вилкой) Сваренную свеклу чистим и режем мелкими кубиками Два больших яблока (любой сорт – в зависимости от сладости или терпкости, вкус салата, разумеется, будет меняться) режем тоже кубиками (не забудьте серединку удалить) Варим в мундире картошку (можно одновременно со свеклой, в той же посуде, только картошка гораздо быстрее сварится, её надо вовремя вытащить, чтобы на разварилась). Картошку тоже режем кубиками Огурчики тоже режем мелкими кружочками и полукружочками Смешиваем все вышепоименованные продукты с творогом Приправляем сметаной Добавляем соль, перец…

Можно добавить в салат пару накрошенных вареных вкрутую яиц, если хочется. На всякий случай в списке ингредиентов мы их упоминаем, но они необязательны.