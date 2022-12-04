Кукурузная война между США и Мексикой может ударить по канадскому ячменю

Назревающая торговая война по поводу генетически модифицированной (ГМ) кукурузы между Мексикой и США может тяжело сказаться на канадских производителях ячменя

Назревающая торговая война по поводу генетически модифицированной (ГМ) кукурузы между Мексикой и США может тяжело сказаться на канадских производителях ячменя, передает мнение аналитиков 3 декабря сетевое издание The Western producer.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в декабре 2020 года подписал указ, запрещающий импорт ГМ кукурузы с 2024 года, и вводящий поэтапный запрет использования глифосата. 28 ноября 2022 года Соединенные Штаты пригрозили подать в суд на Мексику, если она не откажется от решения.

«Указ о поэтапном отказе может существенно нарушить торговлю, нанести ущерб фермерам по обе стороны границы», — заявил министр сельского хозяйства США Том Вилсак в Твиттере после встречи с Лопесом Обрадором.

Лопес Обрадор после встречи предложил компромисс: Мексика разрешит импорт желтой кукурузы, идущей на корм скоту, и запретит белую кукурузу, предназначенную в пищу людям.

Предложенный компромисс не понравился президенту национальной ассоциации производителей кукурузы США Тому Хаагу, который заявил, что решение заблокировать любую биотехнологическую кукурузу нарушает условия соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

«Устранение [из запрета — прим. ИА „Красная Весна“] белой кукурузы никоим образом не разрешит этот конфликт», — сказал Хааг.

Мексика — крупнейший покупатель американской кукурузы, приобретший 16,8 млн тонн в 2021-22 годах. Более 90% кукурузы в США генетически модифицировано. Волнение чиновников США объясняется закрытием важнейшего рынка.

Аналитик MarketsFarm Брюс Бернетт сомневается, что Канада станет новым рынком сбыта. США удобнее продавать кукурузу на крупные рынки, например, в Китай.

Канада обычно за год закупает около двух миллионов тонн американской кукурузы. В 2021-22 годах Канада импортировала колоссальные 6,1 млн тонн. «Прошлый год был исключительным обстоятельством. Нам не хватало фуражного зерна», — сказал Бернетт.

Обычно Канада с избытком обеспечивает себя кормами для животных. Американской кукурузе в большинстве случаев трудно конкурировать с канадским фуражным ячменем.

Если в США образуется кукурузы в 16,8 млн тонн, то цены упадут, что, в свою очередь, приведет к снижению цен на фуражный ячмень в Канаде. Бернетт не думает, что это произойдет. По его мнению Мексика уступит США.

«Если они планируют импортировать исключительно не ГМ кукурузу, это окажется дорого для них», — сказал Бернетт. Если же Мексика каким-то образом выполнит свой план, то американским фермерам это будет дорого стоить.

Исследование, подготовленное World Perspectives, показало, что запрет приведет к убыткам американских фермеров, в $3,56 млрд в первый год и $13,61 млрд в течение 10 лет.