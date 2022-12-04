Disney выпустил новый мультик с персонажем 95-летней давности

Первый после 95-летнего перерыва мультфильм об одном из первых персонажей Уолта Диснея — удачливом кролике Освальде выпустила студия Walt Disney Animation

Дисней как-то лихо заявил, что «все началось с мышки!», но поклонники маэстро и его жизни прекрасно знают, что это не так. «Удачливый кролик Освальд» («Oswald the Lucky Rabbit»), с которого все и началось, был создан в 1927 году, почти сразу после серии про «Алису», о которой мы также писали в статье про Уолта Диснея. Дисней подписал новый контракт с «Universal Pictures», возглавляемой Карлом Леммле. Проект финансировал злополучный Чарльз Минз, который в итоге наглым образом украл у Диснея Освальда! Освальда, который стал первым персонажем, принесшим реальный успех и славу Уолту Диснею!

Первый после 95-летнего перерыва мультфильм об одном из первых персонажей Уолта Диснея — удачливом кролике Освальде выпустила студия Walt Disney Animation 1 декабря на своем Youtube-канале. В новом мультфильме сохранен стиль старых произведений почти столетней давности. Ролик черно-белый, длится чуть больше минуты, в нем нет диалогов, только музыкальный аккомпанемент пианино. Мультфильм повествует о походе кролика в кино, где он попытался попасть на экран, воспылав чувствами к показанной там на экране кошке Ортензии. После нескольких неудачных попыток, ему все же удается пробраться в кинокадр.

Напомним, производство мультфильмов про кролика Освальда было прекращено студией Диснея после того как в 1928 году возник спор об авторских правах на него с Universal. До этого успело выйти 27 мультфильмов с этим персонажем. Вместо кролика Дисней создал другого похожего внешне героя — Микки Мауса. И только в 2006 году студия Диснея вернула себе права на кролика Освальда.

Что ж, то, что именно Освальд принес Диснею оглушительный успех и первые большие деньги, вы уже знаете. Знаете и то, что Минз в конечном итоге попросту отобрал у Диснея эту “золотую жилу”. Сообщаем вам, что без Диснея Минз снял еще целых 142 мультфильма про удачливого кролика! Но счастливчик Освальд принес удачу только своему создателю. Ведь только благодаря кролику появился знаменитый мышонок Микки – звезда номер один на мультипликационном небосклоне! К тому же эти 142 мультфильма Минза все позабыли, а эти 26 лент, снятых самим маэстро Диснеем, со временем были прочно возведены в ранг легендарных, культовых!