Недвижимость в 2023 году: Re/Max прогнозирует снижение цен на жилье на 3,3%

Ожидается, что рынок жилья Канады продемонстрирует более сбалансированную активность в 2023 году, при этом прогнозируется снижение цен на жилье в самых дорогих регионах страны, говорится в отчете Re/Max.

Ожидается, что рынок жилья Канады продемонстрирует более сбалансированную активность в 2023 году, при этом прогнозируется снижение цен на жилье в самых дорогих регионах страны, говорится в отчете Re/Max.

Брокеры и агенты Re/Max ожидают, что 60% рынка жилья Канады вернутся к сбалансированной активности в следующем году, при этом цены на жилье упадут в среднем на 3,3%, говорится в отчете, опубликованном во вторник.

В нем говорится, что замедление роста цен на жилье будет вызвано повышением процентных ставок и риском рецессии.

Наибольшее снижение цен на жилье ожидается в районе Большого Торонто (GTA) и районе Большого Ванкувера (GVA).

Согласно прогнозам, средняя цена на жилое жилье в некоторых районах этих двух регионов снизится до 15 процентов, говорится в отчете.

Цены на жилье в GTA могут упасть на 11,8% в следующем году из-за повышения процентных ставок, роста безработицы и возможного общего замедления экономического роста, говорится в докладе.

Согласно отчету, в Квебеке также прогнозируется снижение цен на жилье на 10 процентов. В то время как в GVA цены на жилье, по прогнозам, упадут на пять процентов.

“Приятно видеть, что большинство рынков движутся к более сбалансированным условиям, которые обычно определяются сроком от 45 до 90 дней на рынке. Это крайне необходимая корректировка после неустойчивого роста цен и спроса, который мы наблюдали в начале 2022 года”, – говорится в заявлении Кристофера Александера, президента RE/MAX Canada.

Прогнозируется, что цены на жилье в Атлантической Канаде вырастут. В Галифаксе цены, по прогнозам, вырастут на восемь процентов в ближайшие месяцы.

Согласно прогнозам, Калгари также превратится в рынок продавцов, и ожидается, что цены на жилье вырастут на семь процентов в 2023 году за счет покупателей жилья в первый раз, говорится в отчете.

Большинство канадцев (73%) заявили, что они по-прежнему рассматривают владение домом как лучшее долгосрочное инвестиционное решение, которое они могут принять, но, несмотря на это мнение, 45% респондентов заявили, что они обеспокоены тем, как дальнейшее повышение процентных ставок повлияет на их способность участвовать в рынке недвижимости страны..

В отчете упоминаются доступность и предложение жилья в качестве двух основных факторов, оказывающих давление на канадских покупателей жилья.

“Важно, чтобы правительства сотрудничали для поддержки доступности жилья и решения проблем с поставками, с которыми продолжают сталкиваться канадцы, чтобы сделать владение домом возможным для тех, кто этого хочет”, – сказал Александер.

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