Стрельба в Монреале: пострадал пассажир метро на станции Atwater

Выстрелы в Монреале раздаются практически каждый день.

Полиция Монреаля сообщает о стрельбе на станции Atwater в центре города около 19:00 в воскресенье. Ссора с участием группы из 10 человек началась на верхнем этаже станции около кассы. В результате был ранен 38-летний мужчина.

Сообщается, что потерпевший убежал со станции и укрылся в местном магазине рядом с торговым центром Alexis Nihon. Позднее он был доставлен в больницу с “серьезными травмами верхней части тел”а. Однако врачи уверяют, что его жизни ничего не угрожает.

О других пострадавших не сообщается.

Подозреваемые скрылись с места происшествия до прибытия правоохранителей.

Следователи просматривают кадры видеонаблюдения со станции метро и близлежащих учреждений, чтобы собрать больше информации.

Из-за инциденты поезда метро временно не останавливались на станции Atwater в воскресенье вечером. Регулярное движение возобновилось к 19:45.