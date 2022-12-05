Hema-Quebec разрешает геям сдавать кровь

Это решение принималось много лет.

Начиная с утра воскресенья, любой желающий может сдать кровь или плазму. Hema-Quebec сообщает о запуске гендерно-нейтральной анкеты. Считается, что это сделает донорство крови более инклюзивным.

Новая политика следует за решением Министерства здравоохранения Канады от 25 марта изменить политику и отменить трехмесячный период отсрочки донорства для геев и бисексуальных мужчин, а также других представителей сообщества LGBTQ2S+.

“Этот новый, более инклюзивный подход поставит Hema-Quebec в число лидеров на международной арене в своей сфере деятельности, — сказала президент и главный исполнительный директор Hema-Quebec Натали Фагнан. – Сделать этот гуманитарный жест еще более инклюзивным и доступным для большего числа людей, независимо от их пола или сексуальной ориентации, — это важный шаг вперед”.

В новой гендерно-нейтральной анкете будут заданы вопросы о сексуальном поведении и истории беременности, а тем, у кого было несколько партнеров или новый партнер в течение последних трех месяцев, будут заданы дополнительные вопросы.

Это приведет к тому, что “люди, которые считают себя сексуально разнообразными, смогут сдавать кровь, в том числе мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами. С другой стороны, это также означает, что некоторые гетеросексуальные лица больше не могут сдавать кровь”.

Отметим, что Великобритания начала применять аналогичный подход в 2021 году. Ее опыт позволяет Hema-Quebec полагать, что новая политика не окажет негативного влияния на запасы крови или плазмы.