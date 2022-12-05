Почта Канады: пишите письма Санте на своем родном языке

Праздники не за горами.

Почта Канады поделилась в своем официальном аккаунте в Instagram списком 38 языков, включая шрифт Брайля, на которые Санта мог готов в рамках программы написания писем корпорации.

Правда, некоторые пользователи отметили в комментариях к сообщению, что в список не попали такие распространенные в Канаде языки, как панджаби, тагальский и фарси. Почта Канады поспешила ответить, что ее команда работает над добавлением этих языков.

“Инклюзивный дух программы «Письмо Санта-Клауса» заключается в том, что любой ребенок, который напишет Санте на своем языке, получит ответ на своем языке”, — заявили на “почте”.

“Как и Санта, мы ценим разнообразие, которое делает Канаду такой удивительной страной. За последние 40 лет мы помогали Санте с его письмами, количество языков увеличилось, и это продолжается по сей день. Каждый ребенок важен для Санты. И мы гордимся тем, что помогаем ему отвечать более чем на миллион писем в год детям в Канаде и во всем мире”.

Письма следует отправить до 9 декабря, указав адрес Санты и обратный адрес, чтобы получить ответ до праздников.

Почтовые расходы не требуются, а рисунки и произведения искусства для Санты всегда приветствуются.