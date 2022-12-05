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Монреаль должен заплатить три миллиона долларов жертвам полиции

Megan Jorgensen Дек 5, 2022 Меган Хорхенсен, Наркология, наркомания, наркотики, Новости Оставить комментарий 69 Просмотров

Город Монреаль приговорён к штрафам на общую сумму в три миллиона долларов из-за действий полиции

Жертвам, пострадавшим от “полицейского насилия” во время буйной демонстрации заплятат три миллиона долларов. За счёт жителей города, вестимо.

Три миллиона долларов – такова обшая сумма штрафа, которую должен будет выплатить город Монреаль за то, что городская полиция (а она находится в подчинении города и финансируется из его бюджета) действовала с “излишней жестокостью” во время демонстраций, состоявшихся в Монреале в период с июня 2012 по март 2014 годов.

Против полиции были поданы восемь независимых коллективных исков. В исках указывалось, что задержанные протестующие не имели возможности апеллировать к своим правам, а те были явно полицейскими нарушены. О том, что тогдашние демонстрации прославились биением витрин, переворачиванием автомашин, разбрасыванием мусорных ящиков и прочии выходками распоясовшегося обкуренного хулиганья, в исках не упоминается, потому что эти факты к делу не относятся. Обвиняются же полицейские не в том, что они хватали невинных граждан, а в том, что не зачитали толпе шпаны её права (а обязаны были зачитать каждому хулигану!), хватали и запихивали в полицейские машины тех, кто пытался отбиваться и бить полицию, но те должны были проявить терпение и не хватать в ответ распоясовшихся “протестующих”, которые как раз выходили на манифестации с призывами “положить конец полицейской жестокости”. Во время одной из самых буйных манифестаций полицейские задержали двести хулиганов, ой, виноваты, двести молодых людей, которые осуществляли право на “мирный протест”, а разбитые витрины не в счёт.

После восьми лет разбирательства справедливость восторжествовала – “мирные манифестанты” получат три миллиона долларов (надо признать, что первоначально они требовали шесть миллионов), и смогут насладиться курением и вкалыванием любимого зелья.

Решение о штрафе принято Верховным судом Квебека, оно окончательное и обжалованию не подлежит.

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