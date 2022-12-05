Признаки нехватки витамина С в вашем организме и как с нехваткой этого витамина бороться

Десять признаков, свидетельствующих о том, что вашему организму не хватает витамина С. Но положение можно исправить.

Витамин С всем нам крайне необходимым, никто с этим не спорит. Мы получаем его вкушая правильную и здоровую пищу (в первую очередь фрукты и овощи, в которых этот витамин содержится в больших количествах), но зачастую его нам не хватает. Есть показатели, которые позволяют определить, достаточно ли организм этот витамин получает. Итак, какие же это признаки:

Хроническая усталость свидетельствует о нехватке витамина С. Да, усталость может вызваться и другими причинами, но отсутствие витамина С – одна из самых главных причин. Возможно, стакан свежевыжатого апельсинного сока по утрам позволит справиться с усталостью. Если нет, то увеличьте дозу. Частые недомогания. Речь о довольно лёгких недомоганиях, которые быстро проходят, но которые мешают жить. Дело в том, что при отсутствии витамина С всякие микробы и бактерии чувствуют себя вольготно, что приводит к простуде, ангинам, гриппу. Чаще такое случается осенью, но и витамина осенью в продуктах меньше. Пропажа аппетита. Кроме хронической усталости, нехватка витамина С приводит к потере аппетита. “Заставлять себя надо”, чтобы возобновить и пополнить запасы витамина. Серьёзная необъяснимая потеря веса. Она вызвается потерей аппетита и потреблением меньшего количества продуктов, но если на аппетит человек внимание не обратил, заметная потеря веса станет явным симптомом нехватки витамина. Регулярные боли в суставах. Опять же, причины могут быть разными, но нехватка витамина С приводит к этому явлению. Если почувствовали боль в суставах, просто попробуйте принимать витамин С. Сухая кожа. Сухость кожи часто приходит с возрастом. Помогают кремы, образ жизни… но сухость может часто вызываться и нехваткой витамина С. Если кожа стала сухой, попробуйте принимать этот витамин. Всевозможные мелкие порезы и царапины заживают медленнее, чем обычно. Дело в том, что витамин С способствует быстрому восстановлению тканей. Его нехватка же приводит к замедлению процесса регенерации. Вы и окружающие замечаете повышенную раздражимость. Это явление тоже может вызываться нехваткой витамина С, отсутствие которого приводит к повышенной возбудимости и отрицательно влияет на состояние нервной системы. Частое кровотечение из носа. Нехватка этого витамина отражается на состоянии слизистой оболочки. Кроме кровотечения из носа может наблюдаться и кровотечение дёсен. Малокровие. Если организм начинает испытывать эту проблему, то такое состояние, скорее всего, связано с нехваткой витамина С. Резкое увеличение дозы (в разумных пределах, конечно), может и должно проблему решить. Если же не помогает, необходимо обратиться к врачу.