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Общество Здоровье, медицина Нехватка витамина С, какие симптомы свидетельствуют об этом
Vitamine C
Продукты, в которых больше всего витамина С. Фото iStock.

Нехватка витамина С, какие симптомы свидетельствуют об этом

Megan Jorgensen Дек 5, 2022 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости Оставить комментарий 66 Просмотров

Признаки нехватки витамина С в вашем организме и как с нехваткой этого витамина бороться

Десять признаков, свидетельствующих о том, что вашему организму не хватает витамина С. Но положение можно исправить.

Витамин С всем нам крайне необходимым, никто с этим не спорит. Мы получаем его вкушая правильную и здоровую пищу (в первую очередь фрукты и овощи, в которых этот витамин содержится в больших количествах), но зачастую его нам не хватает. Есть показатели, которые позволяют определить, достаточно ли организм этот витамин получает. Итак, какие же это признаки:

  1. Хроническая усталость свидетельствует о нехватке витамина С. Да, усталость может вызваться и другими причинами, но отсутствие витамина С – одна из самых главных причин. Возможно, стакан свежевыжатого апельсинного сока по утрам позволит справиться с усталостью. Если нет, то увеличьте дозу.
  2. Частые недомогания. Речь о довольно лёгких недомоганиях, которые быстро проходят, но которые мешают жить. Дело в том, что при отсутствии витамина С всякие микробы и бактерии чувствуют себя вольготно, что приводит к простуде, ангинам, гриппу. Чаще такое случается осенью, но и витамина осенью в продуктах меньше.
  3. Пропажа аппетита. Кроме хронической усталости, нехватка витамина С приводит к потере аппетита. “Заставлять себя надо”, чтобы возобновить и пополнить запасы витамина.
  4. Серьёзная необъяснимая потеря веса. Она вызвается потерей аппетита и потреблением меньшего количества продуктов, но если на аппетит человек внимание не обратил, заметная потеря веса станет явным симптомом нехватки витамина.
  5. Регулярные боли в суставах. Опять же, причины могут быть разными, но нехватка витамина С приводит к этому явлению. Если почувствовали боль в суставах, просто попробуйте принимать витамин С.
  6. Сухая кожа. Сухость кожи часто приходит с возрастом. Помогают кремы, образ жизни… но сухость может часто вызываться и нехваткой витамина С. Если кожа стала сухой, попробуйте принимать этот витамин.
  7. Всевозможные мелкие порезы и царапины заживают медленнее, чем обычно. Дело в том, что витамин С способствует быстрому восстановлению тканей. Его нехватка же приводит к замедлению процесса регенерации.
  8. Вы и окружающие замечаете повышенную раздражимость. Это явление тоже может вызываться нехваткой витамина С, отсутствие которого приводит к повышенной возбудимости и отрицательно влияет на состояние нервной системы.
  9. Частое кровотечение из носа. Нехватка этого витамина отражается на состоянии слизистой оболочки. Кроме кровотечения из носа может наблюдаться и кровотечение дёсен.
  10. Малокровие. Если организм начинает испытывать эту проблему, то такое состояние, скорее всего, связано с нехваткой витамина С. Резкое увеличение дозы (в разумных пределах, конечно), может и должно проблему решить. Если же не помогает, необходимо обратиться к врачу.
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