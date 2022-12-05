Незаметные, но всё же интересные малоизвестные факты

Малоизвестные и непритязательные факты из истории человечества, из языковых предумудростей из явлений природы

Очередной наш выпуск из коллекции малоизвестных, но любопытных фактов. Читаете, вспоминайте или узнавайте новое. Приятного чтения!

При Екатерине II в России был взлёт градостроительства. К концу её правления в стране насчитывалось 610 городов. Однако, через 5 лет, к концу царствования Павла, в России осталось только 230 городов. Потому что император Павел I провел реформу городского уложения и перевёл большую часть городов в категории деревни или селения (деревня считалась больше по количеству населения, чем селение).

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По-русски самка щегла называется щегловкой. Но так же называют мелкую щебёнку, но какая связь между этими двумя объектами, совершенно непонятно.

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В таблице Менделеева есть элемент менделевий, названный в честь самого разработчика таблицы. Есть курчатовий, названный в честь И.В. Курчатова. Есть элемент дубний, в честь города Дубна, где находится институт ядерных исследований. Есть элемент рутений, открытый Карлом Клауссом и названный в честь России (Рутения по-латыни).

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В Германии были раработаны четыре типа дирижаблей – Цеппелин, Шютте-Ланц, Пасифаль и Гросс-Базенах. Первые два дирижабля были очень похожи друг на друга. Основное отличие заключалось в том,что Цепеллин в каркасе использовал алюминий, а Шютте-Ланц железные конструкции.

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13 февраля 1834 года был основан Великий Национальный Союз Профессий Великобритании и Ирландии. Союз этот организовал Роберт Оуэн, английский социалист-утопист, которые предлагал улучшить жизнь рабочих и пытался осуществить планы на собственной прядильной фабрике. В принципе, это был первый профсоюз в нынешнем понимании этого термина.

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Римский поэт Овидий утверждал, что греки руководствовались большим зверем, а финикийцы малым, потому что первые предпочитали ориентироваться по созвездию Большой медведицы, а вторые – по созвездию Малой медведицы.

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Строки из стихотворения Анны Ахматовой об Александре Блоке:

У него глаза такие,

Что запомнить каждый должен

Мне же лучше, осторожной,

В них и вовсе не глядеть.

Но запомнится беседа,

Дымный полдень, воскресенье

В доме сером и высоком

У морских ворот Невы.

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О жизни Витрувия мало что известно. Он спроектировал и построил римский акведук, изобрёл клапаны для водопроводных труб, возводил мосты и другие сооружения, работал землемером, был отличным чертёжником. На склоне лет написал книгу «Десять книг по архитектуре», в которой обобщил знания, накопленные греческими и римскими специалистами. В 1542 году в Риме была основана академия, носящая его имя.