Volkswagen подыскивает в Канаде первый завод по производству аккумуляторов за пределами Европы

Volkswagen рассматривает Канаду, как место для своего первого североамериканского завода по производству аккумуляторных батарей. Компания добавила дополнение к меморандуму о взаимопонимании (MoU), который она подписала со страной в августе, чтобы определить подходящие места для завода по производству клеток в стране.
Канада — один из логичных вариантов для строительства гигафабрики в регионе Северной Америки. Об этом сказал гендиректор Volkswagen Оливер Блюм. По его словам, страна предлагает высокие стандарты устойчивого развития и идеальные экономические условия, а правительство Канады уже зарекомендовало себя как сильный и надежный партнер.
Дополнение к меморандуму о взаимопонимании не имеет обязательной силы и, по словам главы технического отдела VW Томаса Шмалля, сигнализирует о том, что Канада находится в «шорт-листе» завода. Однако, если немецкий концерн найдет подходящее место для завода по производству аккумуляторов в Канаде, он может стать первым автопроизводителем за пределами Европы. Блюм подписал дополнение с министром инноваций, науки и промышленности КанадыФрансуа-Филиппом Шампани сегодня в Вольфсбурге.
В августе Volkswagen и Mercedes подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) с Канадой, чтобы обеспечить доступ к полезным ископаемым и сократить цепочки поставок для производства электромобилей в Северной Америке. Соглашения помогут компаниям получить доступ к литию, никелю и кобальту.
Кроме того, Volkswagen также объявил о подписании меморандума о взаимопонимании с бельгийской компанией Umicore, что позволит компаниям активизировать свое сотрудничество. В сентябре автопроизводитель объявил о создании совместного предприятия с компанией по производству аккумуляторных батарей стоимостью 2,9 млн долларов.
По данным VW, катоды составляют около 50% от общей стоимости элемента батареи, что делает завод важным для автопроизводителя. С этим новым меморандумом о взаимопонимании автопроизводитель надеется обеспечить поставку достаточного количества катодов, чтобы производить 40 ГВтч в год для сборки 550 000 электромобилей на месте своего будущего завода по производству аккумуляторных батарей в Северной Америке.