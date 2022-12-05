Volkswagen подыскивает в Канаде первый завод по производству аккумуляторов за пределами Европы

Volkswagen рассматривает Канаду, как место для своего первого североамериканского завода по производству аккумуляторных батарей.

Volkswagen рассматривает Канаду, как место для своего первого североамериканского завода по производству аккумуляторных батарей. Компания добавила дополнение к меморандуму о взаимопонимании (MoU), который она подписала со страной в августе, чтобы определить подходящие места для завода по производству клеток в стране.

Канада — один из логичных вариантов для строительства гигафабрики в регионе Северной Америки. Об этом сказал гендиректор Volkswagen Оливер Блюм. По его словам, страна предлагает высокие стандарты устойчивого развития и идеальные экономические условия, а правительство Канады уже зарекомендовало себя как сильный и надежный партнер.

Дополнение к меморандуму о взаимопонимании не имеет обязательной силы и, по словам главы технического отдела VW Томаса Шмалля, сигнализирует о том, что Канада находится в «шорт-листе» завода. Однако, если немецкий концерн найдет подходящее место для завода по производству аккумуляторов в Канаде, он может стать первым автопроизводителем за пределами Европы. Блюм подписал дополнение с министром инноваций, науки и промышленности КанадыФрансуа-Филиппом Шампани сегодня в Вольфсбурге.

В августе Volkswagen и Mercedes подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) с Канадой, чтобы обеспечить доступ к полезным ископаемым и сократить цепочки поставок для производства электромобилей в Северной Америке. Соглашения помогут компаниям получить доступ к литию, никелю и кобальту.

Кроме того, Volkswagen также объявил о подписании меморандума о взаимопонимании с бельгийской компанией Umicore, что позволит компаниям активизировать свое сотрудничество. В сентябре автопроизводитель объявил о создании совместного предприятия с компанией по производству аккумуляторных батарей стоимостью 2,9 млн долларов.

По данным VW, катоды составляют около 50% от общей стоимости элемента батареи, что делает завод важным для автопроизводителя. С этим новым меморандумом о взаимопонимании автопроизводитель надеется обеспечить поставку достаточного количества катодов, чтобы производить 40 ГВтч в год для сборки 550 000 электромобилей на месте своего будущего завода по производству аккумуляторных батарей в Северной Америке.