Крупнейший в мире производитель удобрений предупредил об их дефиците

Предупреждение о предстоящем глобальном дефиците удобрений сделал главный исполнительный директор крупнейшей в мире компании по производству удобрений Nutrien Кен Зейтц

Предупреждение о предстоящем глобальном дефиците удобрений сделал главный исполнительный директор крупнейшей в мире компании по производству удобрений Nutrien Кен Зейтц, 5 декабря сообщается на онлайн-платформе AgroPages.

Зейтц считает, что такое положение дел будет обусловлено тем, что поставки из России и Белоруссии станут более ограниченными, чем он даже ожидал. «Россия и Белоруссия просто огромные производители удобрений, — заявил Зейтц. — Есть экспортные проблемы в регионе. Это, безусловно, окажет значительное воздействие на рынки».

Две крупнейшие страны — производители калийных удобрений в итоге сократили экспорт из-за торговых ограничений и санкций. Зейтц заявил, что поставки из Белоруссии составят только половину от объема поставок в 2021 году. По оценке директора Nutrien, российский экспорт сократился на 25%.

«Миру придется обратиться к другим житницам мира, чтобы восполнить этот пробел в поставках продовольствия», — сказал Зейтц. По его словам, глобальная нехватка удобрений может показаться отдаленной проблемой для миллиардов людей, не занятых в сельском хозяйстве. Но питательные вещества имеют решающее значение для выращивания сельскохозяйственных культур, которые прокормят растущее население мира.

Нехватка удобрений может привести к повышению затрат и снижению урожайности, что в конечном итоге ударит по потребителям, когда цены на продовольствие резко увеличатся. Между тем спрос продолжает расти по мере увеличения численности мирового населения.

В настоящий момент фермеры откладывают закупки удобрений, чтобы дождаться более низких цен. Тем не менее аграриям во всем мире необходимо будет пополнить свои запасы питательных агровеществ после того, как в текущем сезоне они израсходовали большую часть хранимой продукции. Зейтц считает, что глобальный дефицит удобрений сохранится и в следующем году.