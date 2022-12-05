Бывшей канадской параолимпийке предложили эвтаназию вместо подъемника

Критике подвергла правительство Канады за предложение эвтаназии в ответ на просьбу об установке в ее доме подъемника для инвалидных колясок ветеран-инвалид Кристин Готье, сообщила 3 декабря газета The Daily Mail.

Критике подвергла правительство Канады за предложение эвтаназии в ответ на просьбу об установке в ее доме подъемника для инвалидных колясок ветеран-инвалид Кристин Готье, сообщила 3 декабря газета The Daily Mail.

Отставной армейский капрал Кристин Готье, бывшая участница Паралимпийских игр, 1 декабря дала показания в парламенте Канады, что соцработник по делам ветеранов Канады (VAC) сделал предложение об оказании помощи при самоубийстве, хотя она всего лишь просила помочь с подъемником.

Готье заявила, что после долгих лет проволочек с установкой подъемника социальный работник сказал ей: «Мадам, если вы действительно в таком отчаянии, мы можем оказать вам медицинскую помощь в смерти прямо сейчас».

Имя работника, сделавшего предложение, не называется, но есть опасения, что он предложил трем другим ветеранам, которые обратились в VAC с проблемами, такое же «решение», сообщает Global News.

Готье сказала, что не может поверить, что VAC «сделает мне инъекцию, чтобы помочь мне умереть, но не даст мне инструменты, которые мне нужны, чтобы помочь мне жить»,

Скандал разгорелся через неделю после того, как министр по делам ветеранов Канады подтвердил, что по крайней мере четырем другим ветеранам аналогичным образом был предложен доступ к канадскому закону о медицинской помощи умирающим (MAID) в ответ на их проблемы, и премьер-министр Джастин Трюдо назвал эту ситуацию «абсолютно неприемлемой».

Готье сказала, что с 2017 года она ищет помощи VAC в установке кресельного подъемника для своего дома, потому что его отсутствие очень затрудняет ей попадание из дома на улицу и назад — приходится ползти, толкая коляску.

Она сказала, что была шокирована предложением о самоубийстве от соцработника, которое прозвучало в разговоре в 2019 году.

Состояние Готье было результатом несчастного случая на армейских учениях, когда она служила в армии в 1989 году. В результате инцидента она повредила позвоночник и колени. Она выступала в качестве каноиста, пауэрлифтера и гребца в закрытых помещениях как на Играх Invictus 2016 года, так и на Паралимпийских играх 2016 года.

Напомним, в Канаде действует спонсируемая государством программа эвтаназии, известная как медицинская помощь при смерти (MAiD).

MAiD стал законом в 2016 году и изначально предназначался для людей с неизлечимыми физическими заболеваниями, когда смерть была разумной неизбежностью.

В 2021 году правительство приняло закон о внесении поправок в закон, позволяющих применять его людям с проблемами психического здоровья. Другими словами, если вы настолько подавлены, что хотите покончить жизнь самоубийством, может быть оказана помощь при смерти.

Людям, страдающим от боли, смерть от которых не ожидается, также было предложено подать заявление в MAiD. Изменения вступили в силу в марте.