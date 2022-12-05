Почему в Канаде растут ставки по ипотечным кредитам?

Банк Канады повышал процентные ставки в течение всего года, а это означает, что некоторым канадцам придется тратить гораздо больше денег на свои счета по ипотеке каждый месяц

Банк Канады повышал процентные ставки в течение всего года, а это означает, что некоторым канадцам придется тратить гораздо больше денег на свои счета по ипотеке каждый месяц. Но что движет этим повышением ставок? И как это влияет на канадцев? Вот что вам нужно знать о ставках по ипотечным кредитам в Канаде. Что заставляет ставки по ипотечным кредитам расти? В то время как финансовое состояние заемщиков влияет на их процентную ставку после получения кредита, денежно-кредитная политика правительства и другие экономические факторы влияют на всю экосистему ставок по ипотечным кредитам. Однако основные правила спроса и предложения отражаются в многочисленных действующих факторах.

Основной причиной роста ставок по ипотечным кредитам является инфляция, которая оказалась более высокой, чем ожидалось. В частности, стоимость продуктов питания продолжает расти самыми быстрыми темпами за последние десятилетия и, как ожидается, подстегнет дальнейшее повышение процентных ставок в ближайшие месяцы. Уровень инфляции в Канаде оставался высоким в сентябре, несмотря на то, что он снизился с 7% в августе до 6,9% в прошлом месяце, согласно последнему отчету Статистического управления Канады по индексу потребительских цен (ИПЦ).

Цены на газ упали на 7,4% с августа по сентябрь, в то время как цены на продукты питания выросли самыми быстрыми темпами с 1981 года. По сравнению с прошлым годом стоимость продуктов питания выросла на 11,4%. Кроме того, уже 10-й месяц подряд расходы на продукты питания опережают общий уровень инфляции. Это важнейшие факторы, которые существенно влияют на ставки по ипотечным кредитам, поскольку инфляция со временем снижает покупательную способность. Как правило, кредиторы должны поддерживать процентные ставки по крайней мере на достаточном уровне, чтобы преодолеть эрозию покупательной способности. Другими словами, кредиторы должны убедиться, что их процентные доходы означают реальную чистую прибыль.

Каково влияние повышения ставок по ипотечным кредитам на покупателей жилья? После резкого роста цен на недвижимость по всей Канаде во время пандемии COVID-19 покупатели жилья теперь наблюдают падение цен во многих городах по всей стране по мере увеличения стоимости заимствований. Банк Канады (BoC) повысил свою процентную ставку на 1% (или 100 базисных пунктов) в июле, что стало четвертым повышением процентной ставки подряд с марта. В сентябре было объявлено об очередном повышении ставки. Процентная ставка Банка Англии влияет на ставку, по которой канадские банки кредитуют покупателей жилья, а это означает, что канадцы, покупающие жилье, не увидят низких процентных ставок по ипотечным кредитам, которые они наблюдали за последние несколько лет. Это также означает, что в то время как цены на жилье снижаются, покупателям жилья может быть труднее претендовать на более высокие суммы ипотеки.

Одно из ключевых решений, которое предстоит принять покупателям жилья, заключается в том, брать ли ипотеку с фиксированной или переменной процентной ставкой. Когда процентные ставки растут, некоторые покупатели могут выбрать ипотеку с фиксированной ставкой, потому что они будут точно знать, сколько их ипотечный платеж будет составлять в течение всего срока ипотеки, особенно покупатели, обеспокоенные дальнейшим повышением процентных ставок. С другой стороны, при ипотеке с переменной процентной ставкой покупатели подвержены потенциальным колебаниям в течение всего срока ипотеки. В любом случае важно поговорить с ипотечным брокером, чтобы выяснить, что имеет наибольший смысл для вас и вашей финансовой ситуации. Что должны делать покупатели жилья в течение этого времени?

В ожидании возможного повышения критерии оценки ипотечных кредитов были основаны на ставке, более высокой, чем предлагаемая. Это означает, что способность покупателя погасить ипотеку уже проверена, даже в контексте более высокой процентной ставки. Если финансовое положение покупателя изменилось, самое время обратиться к консультанту, чтобы он помог ему произвести перерасчет.

Если у покупателя есть ипотека с фиксированной ставкой, платеж остается неизменным до тех пор, пока он не будет продлен. С другой стороны, для ипотечных кредитов с переменной процентной ставкой сумма платежа также фиксирована. Больший процент означает, что покупатель будет платить меньше основной суммы по ипотеке с каждым платежом, а это означает, что в конце срока остаток может быть больше, чем предполагалось изначально. Также можно поговорить со своими клиентами о покупке ипотечных баллов, это может быть полезно, если у них есть какие-то сбережения, и они подсчитывают, сколько они сэкономят в долгосрочной перспективе. Другими словами, важно понимать, что ваше финансовое положение было учтено даже в контексте этих повышений ставок, и не паниковать.

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