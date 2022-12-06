Куда деть использованные шины после их замены. И что делать не надо ни в коем случае

Кто принимает использованные, “лысые” шины, куда их девать и чего делать не рекомендуется.

С 1 декабря в Квебеке все автомобили должны быть снабжены зимними шинами. Если автомашина едет на летних шинах, полагается штраф в 300 долларов. Но хотя, наверняка, все или почти все владельцы автомобилей шины вовремя заменили, у многих возникает вопрос – а как же избавиться от старых шин, если те уже пришли в негодность, и хранить их смысла нет.

Впрочем, негодные шины мы меняем не только весной и поздней осенью, а регулярно.

К сожалению, нет-нет, а можно заметить на обочинах выброшенные шины. Ещё чаще их укладывают в местах складирования мусора, причём человек аккуратно оставляет шину около ящиков, предназначенных для сбора мусора, который направляется на переработку (récyclage). Но это ошибочные действия. Шины перерабатываются отдельно от остальных материалов.

Вот уже три десятка лет в Квебеке действует программа по использованию пришедших в негодность шин (Programe de gestion des pneus hors d’usage), которая действует под эгидой организации Recyc-Québec.

Эта программа была создана в 1993 году после гигантского пожара 1990 года на колоссальной свалке старых шин в муниципалитете Saint-Basile. С тех пор в Квебеке было собрано не менее 200 миллионов шин. Сегодня каждый год собирается от 8 до 10 миллионов шин, которые используются в разных целях или же уничтожаются безопасным способом.

Всем автомобилистам настоятельно рекомендуется избавляться от шин правильно:

Можно сдать их в авторемонтную мастерскую (garage) – как правило, работники не препятствуют этому, так как они и так сдают регулярно ненужные шины.

Можно сдать их в центрах продажи автомобилей – там тоже работники регулярно сдают шины и не возражают против нескольких лишних шин.

Можно сдать в большинстве эко-центров (хотя не во всех, но в большинстве)

Наконец, старые шины можно сдать в центре Tricentris – https://www.tricentris.com. Эта организация собирает макулатуру, металлолом, другие материалы, которые можно переработать.

Заключительный совет: Свяжитесь с любым центром, прежде, чем завезти им шины, мало ли, вдруг у них места не осталось, они тогда подскажут, когда лучше подвезти лысые шины.