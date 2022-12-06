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Общество Криминал Годовщина расправы в Политехе Монреаля, когда убийца расстрелял 14 женщин
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Кадр из новостей того памятного дня, одну из раненых женщин везут в машину скорой помощи.

Годовщина расправы в Политехе Монреаля, когда убийца расстрелял 14 женщин

Megan Jorgensen Дек 5, 2022 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости 1 комментарий 588 Просмотров

Очередная печальная годовщина расправы в монреальском Политехе – 6 декабря 1989 года убийца расстрелял 14 студенток и преподавательницу

Вот уже 33 года назад убийца-психопат расстрелял 14 женщин в Политехе, самое кровавое массовое убийство в Квебеке.

Вот уже тридцать три года прошло с того печального дня, оставившего неизгладимый след в истории Квебека, когда негодяй, войдя в здание Политехнической школы Монреаля, открыл огонь по студенткам и преподваательницам, стремясь убить как можно больше женщин.

Некий Гамил Родриг Лиасс Харби (Gamil Rodrigue Liass Gharbi), почему-то более известный под выбранным им самим псевдонимом Марк Лепен (Marc Lépine), сын женщины из Квебека и алжирца, решил поквитаться с женщинами за свою неудавшуюся жизнь. Войдя в здание школы, убийца, вооружённый полуавтоматоической винтовкой, стал хладнокровно расстреливать всех женщин, которые встретились ему по пути. Он убил тринадцать студенток и одну преподавательницу, ранил ещё около двадцати человек (из них только четверо мужчин, все они бросались на убийцу в попытке ему помешать), а затем застрелился одним из последних патронов.

Негодяй, войдя в одну из аудиторий, разделил мужчин и женщин и стал расстреливать только женщин. Люди подчинились безропотно по простой причине – Квебек практически ещё не был знаком с массовой стрельбой, и все сочли в первый момент, что речь идёт о розыгрыше.

Затем убийца ходил по зданию и стрелял. Одновременно, он произносил религиозные лозунги и кричал: “Женщины станут инженерами? Это не их предназначение! Я ненавижу феминисток!”.

Почему о Гамиле Родриге Харби говорят всегда, как о Марке Лепене, мы не знаем.

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Один комментарий

  1. Гость
    Дек 5, 2021 в 21:48

    Наверное после этого так же шумели об ограничении огнестрельного оружия, даже изъяли несколько стволов как и сейчас.

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