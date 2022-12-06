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Выбор редакции Ученые создали мощный антибактериальный спрей на основе вирусов

Ученые создали мощный антибактериальный спрей на основе вирусов

Виктория Христова Дек 6, 2022 Выбор редакции, Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Ученые создали мощный антибактериальный спрей на основе вирусов отключены 22 Просмотров

Канадские ученые из Университета Макмастера создали мощный антибактериальный спрей на основе бактериофагов — безобидных для человека вирусов, уничтожающих микробы

Канадские ученые из Университета Макмастера создали мощный антибактериальный спрей на основе бактериофагов — безобидных для человека вирусов, уничтожающих микробы

 Об этом сообщает Phys.org.

Биоинженеры придумали как собирать вирусы в крохотные шарики, которые затем можно наносить на продукты питания и другие материалы, чтобы избавить их от опасных патогенов.

Каждый такой шарик имеет диаметр около 20 микрон (1/50 миллиметра) и содержит миллионы бактериофагов.

«Они связаны друг с другом, как микроскопические детали констуктора Lego. Эта организованная естественная структура делает их намного более долговечными и их легче упаковывать, хранить и использовать», — описала состав одна из авторов разработки, аспирантка университета Лей Тиан.

Когда фаги, которые естественным образом встречаются в организме и в окружающей среде, контактируют с бактериями-мишенями, они размножаются, резко увеличивая свою противомикробную силу во время работы.

По словам исследователей, спрей эффективно уничтожает кишечную палочку, которая часто встречается в мясе и салате. В перспективе с его помощью можно будет очищать еду от сальмонелл, листерий и других опасных пищевых патогенов.

До открытия пенициллина в 1940-х годах исследования бактериофаговых дезинфицирующих средств и методов лечения были очень многообещающими, но интерес к развитию их потенциала угас после появления на рынке антибиотиков.

Но, по мере появления устойчивых к антибиотикам бактерий, ученые возобновили исследования антисептических возможностей вирусов.

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