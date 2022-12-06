Ученые создали мощный антибактериальный спрей на основе вирусов

Канадские ученые из Университета Макмастера создали мощный антибактериальный спрей на основе бактериофагов — безобидных для человека вирусов, уничтожающих микробы

Канадские ученые из Университета Макмастера создали мощный антибактериальный спрей на основе бактериофагов — безобидных для человека вирусов, уничтожающих микробы

Об этом сообщает Phys.org.

Биоинженеры придумали как собирать вирусы в крохотные шарики, которые затем можно наносить на продукты питания и другие материалы, чтобы избавить их от опасных патогенов.

Каждый такой шарик имеет диаметр около 20 микрон (1/50 миллиметра) и содержит миллионы бактериофагов.

«Они связаны друг с другом, как микроскопические детали констуктора Lego. Эта организованная естественная структура делает их намного более долговечными и их легче упаковывать, хранить и использовать», — описала состав одна из авторов разработки, аспирантка университета Лей Тиан.

Когда фаги, которые естественным образом встречаются в организме и в окружающей среде, контактируют с бактериями-мишенями, они размножаются, резко увеличивая свою противомикробную силу во время работы.

По словам исследователей, спрей эффективно уничтожает кишечную палочку, которая часто встречается в мясе и салате. В перспективе с его помощью можно будет очищать еду от сальмонелл, листерий и других опасных пищевых патогенов.

До открытия пенициллина в 1940-х годах исследования бактериофаговых дезинфицирующих средств и методов лечения были очень многообещающими, но интерес к развитию их потенциала угас после появления на рынке антибиотиков.

Но, по мере появления устойчивых к антибиотикам бактерий, ученые возобновили исследования антисептических возможностей вирусов.