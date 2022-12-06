Могут ли вирусы, замороженные во льдах Арктики или в ледниках Гималаев, проснуться и начать атаку на всё живое?

Пробуждаются вирусы, крепко спящие во льдах миллионы лет. Скоро эти хищники проснутся. Уже просыпаются! И что ж будет дальше?

Фильмы про то, как замёрзшие во льду чудовища вдруг оживают, побыв в тепле, и набрасываются на людей, мы видели. Но учёные из Оттавского университета придерживаются мнения, что в результате глобального потепления сказка может стать былью, по меньшей мере, частично…

В последние дни всё больше пишут о жутких древних вирусах, которые начинают пробуждаться в глубине сибирских руд, в Арктике и в прочих сокрытых от человеческого глаза местах.

… Глубоко во льдах Северного ледовитого океана с давних пор прячутся вирусы, некогда бушевавшие на нашей планете и паразитировавшие на представителях животного и на растительного мира, от тогдашней растительности, грибов, мха, до динозавров и прочей живности.

Те из этих организмов, что не попали во льды и не сохранились в них, погибли или сильно видоизменились за миллионы лет. А вот те, что выжили, те находятся в некоем подобии анабиоза.

Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем районы средних широт и экваториальные. Вода от тающих ледников стекает в северные озёра, где её пьют представители местной фауны и где она питает северную растительность, которую, в свою очередь поедают олени, хомяки, мышки и прочие животные. По оценкам, крупнейшее озеро в арктическом районе — озеро Хейзен (Hazen), полностью меняет воду раз в пять лет, и 75% пополняющей его воды поступает от тающих льдов. Чем больше льды тают, тем больше воды, хранящей спящие вирусы, попадает в водоёмы, а кроме воды, в озёра поступают и отложения — глина, песок, земля, которые никто не трогал десятки тысяч лет, а то миллионы.

Таким образом вирус вступает в контакт с нынешней фауной и флорой, может заразить их и может передасться и человеку — никто не может знать, насколько эти древние вирусы могут быть опасны для людей. Учёные Оттавского университета отследили путь организмов, от тающего льда до желудков животных. И многочисленные образцы чётко доказывают, что организмы эти не погибли, а оживают, попав в благоприятную обстановку. В ходе экспериментов образцы брались с разных глубин — от 300 метров глубины до всего двухметровой толще льда.

Выводы бесспорные — заражение ожившими после многолетней спячки организмами — опасная реальность. Микробы, вирусы и опасные бактерии из былых эпох просыпаются. Их сотни видов, и если хоть один из них настолько же опасен, как опасны вирусы птичьего гриппа или короновирус, то нас ждут новые витки пандемий. Самое печальное в том, что нет никакого понимания, какой именно древний вирус может причинить вред, а какой благополучно сгинет в борьбе за существование с нынешними организмами.

Заметим, что в эти дни появляются статьи, рассказывающие о том, как то ли в Сибири, то ли в Артктике, то ли в Антарктике древние вирусы уже пробудились и напали на людей. Но не будем уподобляться жёлтой прессе.