В Индии появился первый в мире банкомат, выдающий золото

Банкомат, выдающий золотые монеты, появился в Индии, пишет 6 декабря The Economic Times.

Банкомат, выдающий золотые монеты, появился в Индии, пишет 6 декабря The Economic Times. Первый в мире автомат продажи золота в реальном времени установлен в городе Хайдарабаде. Банкомат может хранить до 5 кг монет и позволяет получать их восемью номиналами от 0,5 г до 100 г.

Оплата ведется пластиковыми картами, текущий курс обновляется в соответствии с котировками на Лондонской бирже. Утверждается, что банкомат дает возможность делать инвестиции в золото без денежных потерь и без необходимости посещать банки или магазины. Предполагается установить по всей Индии 3000 таких банкоматов.

Отметим, что с января 2022 года центробанки стран мира закупили около 700 тонн золота. Подчеркивается, что основная часть (около 400 тонн) была закуплена в третьем квартале. Это указывает на то, что спрос вырос на 28%.

Цены на золото резко пошли вверх на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Также на 3% подорожало серебро, поставки которого ожидаются в декабре по цене до $21,54 за унцию. Кроме того, повысились цены на палладий и платину, на 1,6%, до $1927 за унцию, и на 2,5%, до $1013,7 за унцию, соответственно.