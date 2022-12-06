Турция пригрозила Греции «бурей» из-за военной активности в Эгейском море

Турция не будет игнорировать угрозы со стороны Греции по милитаризации островов на востоке Эгейского моря, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу

Турция не будет игнорировать угрозы со стороны Греции по милитаризации островов на востоке Эгейского моря, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу 6 декабря на пресс-конференции. В случае, если Афины не отойдут на шаг назад и будут выступать против мира в регионе, Анкара предпримет все необходимые шаги. Напомним, Чавушоглу заявлял, что Турция готова оспорить суверенитет островов, если Греция будет дальше пытаться разместить там оружие.

В свою очередь Греция в мае 2022 года заявила, что участились полеты турецких военных самолетов над островами в восточной области Эгейского моря. По мнению Афин, именно Турция подрывает стабильность в регионе. Турецкий президент прекратил контакты с греческим лидером. По словам Эрдогана, Кириакос Мицотакис нарушил достигнутые ранее договоренности и стал недоговороспособен.

При этом ситуация складывается неоднозначно. Официальную жалобу на турецко-ливийский меморандум от 3 октября подала генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу постпред Греции Мария Теофили, пишет 2 декабря Kathimerini. Теофили использовала «жесткий дипломатический язык» и заявила, что Греция сохраняет за собой все свои права в регионе, вытекающие из международного права, и призывает Турцию и Ливию воздержаться от действий, нарушающих эти права и дестабилизирующих ситуацию.

Она подчеркнула, что Греция привержена готовности решать любые вопросы демаркации границ мирными средствами в соответствии с международным правом. Теофили заявила, что права Греции в регионе существуют изначально и к тому же подкреплены ее соглашением о морских зонах с Египтом. Кроме того, турецко-ливийский меморандум противоречит дорожной карте 2020 года по урегулированию ливийского конфликта.

Напомним, в октябре Турция и одна из воюющих сторон Ливии договорились совместно вести разработку месторождений в зонах Средиземного моря, которые они поделили между собой меморандумом 2019 года. В меморандуме 2019 года стороны провели морскую границу между Турцией и Ливией около берегов Греции, не принимая во внимание права греческих островов на морские зоны. Заявив о его юридической ничтожности, Греция заключила меморандум с Египтом о разделе морских зон в Средиземном море, подчеркивая, что его основой является Конвенция ООН по морскому праву. Тем не менее это не предотвратило Грецию и Турцию от вооруженного противостояния в 2020 году из-за действий Турции в спорных районах.