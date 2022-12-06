Турция пригрозила Греции «бурей» из-за военной активности в Эгейском море

Турция не будет игнорировать угрозы со стороны Греции по милитаризации островов на востоке Эгейского моря, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу 6 декабря на пресс-конференции. В случае, если Афины не отойдут на шаг назад и будут выступать против мира в регионе, Анкара предпримет все необходимые шаги. Напомним, Чавушоглу заявлял, что Турция готова оспорить суверенитет островов, если Греция будет дальше пытаться разместить там оружие.
В свою очередь Греция в мае 2022 года заявила, что участились полеты турецких военных самолетов над островами в восточной области Эгейского моря. По мнению Афин, именно Турция подрывает стабильность в регионе. Турецкий президент прекратил контакты с греческим лидером. По словам Эрдогана, Кириакос Мицотакис нарушил достигнутые ранее договоренности и стал недоговороспособен.
При этом ситуация складывается неоднозначно. Официальную жалобу на турецко-ливийский меморандум от 3 октября подала генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу постпред Греции Мария Теофили, пишет 2 декабря Kathimerini. Теофили использовала «жесткий дипломатический язык» и заявила, что Греция сохраняет за собой все свои права в регионе, вытекающие из международного права, и призывает Турцию и Ливию воздержаться от действий, нарушающих эти права и дестабилизирующих ситуацию.
Она подчеркнула, что Греция привержена готовности решать любые вопросы демаркации границ мирными средствами в соответствии с международным правом. Теофили заявила, что права Греции в регионе существуют изначально и к тому же подкреплены ее соглашением о морских зонах с Египтом. Кроме того, турецко-ливийский меморандум противоречит дорожной карте 2020 года по урегулированию ливийского конфликта.
Напомним, в октябре Турция и одна из воюющих сторон Ливии договорились совместно вести разработку месторождений в зонах Средиземного моря, которые они поделили между собой меморандумом 2019 года. В меморандуме 2019 года стороны провели морскую границу между Турцией и Ливией около берегов Греции, не принимая во внимание права греческих островов на морские зоны. Заявив о его юридической ничтожности, Греция заключила меморандум с Египтом о разделе морских зон в Средиземном море, подчеркивая, что его основой является Конвенция ООН по морскому праву. Тем не менее это не предотвратило Грецию и Турцию от вооруженного противостояния в 2020 году из-за действий Турции в спорных районах.