Новая Зеландия подобно Канаде решила заставить Google платить за новости

Выдвинуть законопроект, обязывающий интернет-посредников, таких как Google и Meta, платить местным новостным изданиям за контент, который они используют, планирует правительство Новой Зеландии причем эта мера будет принята по образцу аналогичных законов в Австралии и Канаде

Выдвинуть законопроект, обязывающий интернет-посредников, таких как Google и Meta, платить местным новостным изданиям за контент, который они используют, планирует правительство Новой Зеландии причем эта мера будет принята по образцу аналогичных законов в Австралии и Канаде, сообщает 5 декабря Silicon UK. Министр телерадиовещания Новой Зеландии Вилли Джексон заявил 4 декабря, что эта мера была призвана стать «подстраховкой» для случаев, когда интернет-платформы сами добровольно не заключают сделки со СМИ.

По его словам, у интернет-компаний будет от трех до шести месяцев до того, как закон вступит в силу. По оценкам, эта мера может принести новозеландским СМИ от 30 млн до 50 млн новозеландских долларов. «Выпуск новостей обходится дорого, и справедливо, чтобы они платили», — заявил Джексон. Исполнительный директор самого популярного новостного сайта в Новой Зеландии Stuff Шинейд Баучер заявила, что компания ведет переговоры с Meta и Google, но пока не получила справедливого предложения. По ее словам, честные сделки заключались только в странах, где есть подобное законодательство.

«Слишком долго платформы имели возможность использовать журналистику, созданную и оплаченную издателями, чтобы построить бизнес почти невообразимого масштаба и мощи, — считает она. — Мы с нетерпением ожидаем увидеть какую форму примет законодательство, когда оно будет введено в действие». Новозеландское издательство Herald NZME заключило соглашения о контенте с Google и Meta ранее в 2022 году. Исполнительный директор группы Майкл Боггс сказал, что NZME «поддерживает» законодательный план и надеется на «продолжение нашего конструктивного взаимодействия по этому вопросу».

Напомним, введение ограничительных законов в других англосаксонских странах сопровождались конфликтами правительств с медиагигантами. Так, Faceboo на некоторое время отключил свои новостные ленты в Австралии в знак протеста против нового закона о СМИ, но позже восстановил их после внесения изменений. Директор по глобальной политике компании Кевин Чен сказал, что Meta может аналогичным образом отключить обмен новостями с Facebook в Канаде, чтобы продемонстрировать свое несогласие с политикой, которая «несправедливо субсидирует устаревшие медиакомпании».