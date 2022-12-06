Что повышение ставки Банка Канады будет означать для ипотечных заемщиков

Ожидается, что Банк Канады завтра снова повысит ставки, но вопрос о том, составит ли повышение 50 базисных пунктов или 25, остается открытым, признают экономисты.

Ожидается, что Банк Канады завтра снова повысит ставки, но вопрос о том, составит ли повышение 50 базисных пунктов или 25, остается открытым, признают экономисты. Что несомненно, так это то, что даже небольшое повышение приведет к тому, что ставка достигнет самого высокого уровня с 2008 года. Центральный банк Канады повышал свою ключевую ставку шесть раз с марта с 0,25% до 3,75%, что стало одним из самых агрессивных циклов ужесточения за последнее время.

Итак, как поживают канадские заемщики? Старший заместитель управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс недавно отметила, что повышение ставок будет болезненным для некоторых домовладельцев с ипотекой с переменной процентной ставкой, которые, согласно банковским исследованиям, в настоящее время составляют около трети от общего объема непогашенной задолженности по ипотечным кредитам, по сравнению примерно с одной пятой в конце 2019 года.

По оценкам Банка, около половины ипотечных кредитов с переменной ставкой и фиксированным платежом – около 13% всех ипотечных кредитов – в настоящее

время достигли своей начальной ставки, точки, когда могут потребоваться дополнительные платежи. Переменные тарифы устанавливаются на уровне prime минус скидка. Если Банк завтра повысит свою ставку на 50 б.п., ожидается, что основные ставки вырастут до 6,45%, а переменные ставки будут установлены на уровне около 5,7% и выше.

“Предстоящее повышение ставки будет означать, что еще больше канадцев достигнут своей начальной ставки и триггерной точки”, – сказал Джеймс Лэрд, со-генеральный директор Ratehub.ca и президент ипотечного кредитора CanWise. Если банк повысит ставку на 25 б.п., домовладелец будет платить на 1317 долларов больше в месяц или на 15 804 доллара больше в год, что на 51 процент больше, чем до начала повышения ставок. Если банк повысит ставку на 50 б.п., домовладелец будет платить на 1415 долларов больше в месяц или на 16 980 долларов больше в год, что на 55 процентов больше.

Растущие процентные ставки значительно охладили рынок жилья, и впервые выдача ипотечных кредитов упала ниже уровня, существовавшего до пандемии, говорится в отчете Equifax Canada за третий квартал, опубликованном сегодня утром. Наибольшее падение произошло в Онтарио и Британской Колумбии, где количество новых ипотечных кредитов упало на 23,6 процента и 19,7 процента соответственно по сравнению с третьим кварталом 2019 года.

Те, кто все-таки купил, получили гораздо более высокие выплаты, чем если бы они купили годом ранее. Equifax сообщила, что покупатели жилья, впервые приобретающие жилье, теперь ежемесячно платят более чем на 500 долларов больше почти на ту же сумму кредита, что и покупатели жилья, впервые приобретающие жилье в третьем квартале 2021 года, что на 31,4 процента больше.

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