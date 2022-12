Vous voulez devenir un Ange des neiges À MONTRÉAL? Fitnes gratuit et bons gains garantis!

Il semblerait que vous puissiez inventer quelque chose de nouveau dans une affaire aussi triviale que le déneigement à Montréal, où cette même neige a été enlevée pendant des centaines d’années? Mais Boris Kriger, un entrepreneur agité, écrivain et animateur de la chaîne YouTube Altaspera, a mis au point un modèle commercial qui résout les problèmes actuels.

Le fait est qu’au Canada, ils sont habitués à nettoyer la neige avec des machines, et personne ne veut agiter une pelle. Mais la génération des milléniaux est arrivée et ils perçoivent le pelletage de neige comme une forme physique et le moyen le plus écologique de résoudre le problème. Ils sont heureux de participer à un tel travail, surtout si le salaire est assez élevé.

Comme il n’y avait pas assez de personnes avec des pelles dans l’entreprise de déneigement, les clients n’étaient pas satisfaits – les camions arrivaient trop tard et les clients devaient sortir des blocages de neige sans leur aide. One Stop Parking Lot Care, basé à Montréal, suite au succès d’un modèle similaire à Toronto et à Vancouver, a mis en place des équipes d’anges de la neige dans toute la ville. Ils aident les entreprises de déneigement à servir leurs clients rapidement et efficacement.

Boris a répondu aux questions du correspondant comme suit :

« Bienvenue dans notre équipe de déneigement ! Nous nous appelons les anges des neiges parce que nous aidons de nombreuses personnes coincées dans la neige. Si le travail est organisé correctement, il peut s’agir de divertissements d’hiver, de remise en forme et d’une excellente source de revenus. Nous avons une ambiance très conviviale. Franchise totale dans les groupes Whatsapp jusqu’à 100 personnes.

Nous payons immédiatement à la fin des travaux, et si nécessaire, un peu à l’avance. (espèces/virements électroniques/PayPal)

Il existe trois catégories de travailleurs indépendants.

Première catégorie : Qui n’a pas de voiture et de pelle. Ils doivent acheter une pelle dès que possible. Nous vous rembourserons immédiatement sur présentation du reçu et de la photo de la nouvelle pelle. Après cela, ils doivent attendre que nous désignions quelqu’un pour les conduire à leur lieu de travail et, si possible, les ramener à leur domicile. Nous les payons 25 $ de l’heure juste pour le déneigement. S’ils utilisent le métro pour venir, nous payons le trajet.

La deuxième catégorie : Ceux qui ont des voitures, mais pas de pelles, et qui ne sont pas prêts à transporter d’autres travailleurs dans leurs voitures – veuillez également vous acheter une pelle. Pour ceux qui ont leur propre moyen de transport, nous payons 30 $ de l’heure plus le temps de déplacement pour se rendre au travail et le coût de l’essence.

Troisième catégorie : Ceux qui ont une voiture et sont prêts à en transporter d’autres peuvent ne pas déneiger du tout. Fondamentalement, il suffit de conduire et de superviser le travail de leur équipe. (Déneigement par eux-mêmes – si absolument nécessaire). Ils doivent acheter des pelles en fonction du nombre de sièges dans la voiture, y compris le siège du conducteur. Nous pouvons transférer de l’argent pour les pelles à l’avance. De plus, pour un voyage pour acheter des pelles et les ranger, nous verserons une prime unique de 50 $. Ils deviendront des chefs de groupe, nous leur proposerons de récupérer et de livrer des travailleurs, et ils recevront 35 $ de l’heure.

Les pelles achetées avec notre argent nous appartiennent, bien sûr, et si vous ne travaillez pas avec nous, elles doivent nous être remises sur demande.

Tous intéressés – ajoutez au groupe WhatsApp en cliquant sur ce lien sur votre téléphone.